來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥與康方生物共同開發派安普利新藥上市申請獲國家藥品監督管理局受理

香港, 2020年5月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團 — 中國生物製藥有限公司(股份代號:1177)宣佈,與致力研究、開發、生產及商業化全球病人可負擔的創新抗體新藥的生物製藥公司康方生物科技(開曼)有限公司(「康方生物」;股份代號:9926),共同開發及商業化的抗PD-1單抗藥物安尼可(通用名:派安普利,研發代號:AK105)的新藥上市申請,已獲中國國家藥品監督管理局受理,用於治療復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤患者。



經典型霍奇金淋巴瘤(cHL)是一種B細胞惡性淋巴瘤,也是年輕人最常見的惡性腫瘤之一,在中國年齡-發病率曲線呈單峰,發病率高峰在40歲左右 。cHL是少數可治癒的腫瘤之一,通常採用的治療方法為化療加放射治療,患者5年生存率可以達到80%以上。儘管一線化療具有較高的臨床治癒率,但仍有相當一部分患者對化療不敏感,大約5%-10%的患者對於初始治療無反應 。



該臨床試驗牽頭單位共同主要研究者、北京大學腫瘤醫院淋巴瘤科主任、中國淋巴瘤聯盟主任委員朱軍教授表示對新藥物充滿期待,派安普利單抗通過生物工程技術改造完全消除Fc受體的結合活性,去除抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用(ADCC)效應,同時與已部分上市同靶點藥物相比有更慢的抗原結合解離速率,使生物學作用更強,因而更加提升其抗腫瘤活性。



牽頭單位共同主要研究者、北京大學腫瘤醫院淋巴瘤科主任宋玉琴教授表示,派安普利單抗在臨床實驗中觀察到令人欣慰的療效數據及很好的安全性。作為臨床醫生,宋教授希望派安普利單能早日上市,惠及更多的患者和家庭。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統疾病、抗感染疾病和骨科疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恆生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







