安捷證券：拼多多(PDD.US) 強補貼帶動強勁增長，流量沉澱放量可期

香港, 2020年5月25日 - (亞太商訊) - 安捷證券發表研報稱,1Q20A用戶及GMV增長大幅超預期。1Q20A拼多多實現營收65.4億元人民幣(下同),同增+44%,優於安捷證券預期(60.12億元)及市場預期(48.8億元),其中,來自線上營銷服務收入54.9億元,同增+39%,交易佣金收入10.5億元,同增+76%。公司一季度業績大幅增長主要得益於用戶及交易量的快速提升。1Q20A拼多多實現單季GMV 3,026億元,同增+99%;平台年活躍買家數達6.28億,較2019年底淨增加4,290萬人。受疫情平台對商戶廣告優惠政策影響,1Q20A線上營銷貨幣化率1.82%,環比下降0.8個百分點,且為近八個季度以來的最低,拉低公司整體貨幣化率至2.16%。公司Non-GAAP歸母淨利潤-31.7億元,較去年同期-13.8億元有所擴大。



海量社交流量快速沉澱,拼多多將充分享受後疫情時代的線上消費提速。得益於微信平台的高效社交流量導流及拼多多平台的強補貼政策,拼多多平台年活躍買家數達6.28億,已大幅超越京東3.87億,並與阿里的7.26億年活躍買家數差距進一步縮小,我們認為該差距有望在未來四個季度補齊。同時,拼多多平台單用戶年均消費金額1,842元。我們預計公司FY19A-FY22E GMV有約2倍增長空間,到FY22E GMV有望實現約3萬億。



安捷證券認為公司短期存在盈利壓力,但整體現金流水平仍較健康。由於公司目前仍處於流量快速擴張階段,1Q20A拼多多營銷費用合計73.0億元,佔收入比例112%,我們認為隨著公司用戶數的快速沉澱及經營槓桿的效應增強,營銷費用佔收入比例將逐步回落。但由於疫情影響,公司實現季度盈利時間點將可能延至2021年。



安捷證券上調拼多多評級至「長線買入」,上調目標價至80.0美金。以用戶基礎來看,拼多多作為國內第二大電商平台,得益於流量的快速沉澱及供應商生態的精細化運營,從邊際增量上看將是最大受益者,FY19A-FY22E收入複合增長有望達到41%。安捷證券上調公司評級至「長線買入」,上調目標價至80.0美金,對應10.2倍 2021E P/S, 74.4倍 2021E P/E(Non-GAAP)。







