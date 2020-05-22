Friday, 22 May 2020, 12:33 HKT/SGT Share:

來源 中國天保集團發展有限公司 河北省建築企業創新經驗交流會在天保集團保鑫國際召開

香港, 2020年5月22日 - (亞太商訊) - 中國河北省涿州市知名房地產開發商及建築公司 ── 中國天保集團發展有限公司（「天保集團」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1427.HK），積極參與5月16日由河北省建築業協會主辦，河北省建築業專家委員會承辦，河北建工集團有限責任公司、北京東方雨虹集團、天保建設集團有限公司、廣聯達科技股份有限公司協辦的河北省建築企業創新經驗交流會，此次會議在天保集團涿州標誌性建築保鑫國際大廈隆重召開，旨在推廣施工創新技術，推動施工企業科技轉型。



河北省住建廳正廳級巡視員、建築業專家委員會主任梁軍，河北省建築業協會黨支部書記李耀明，河北省建築業協會副會長兼秘書長方永山，河北省建築業協會副會長許孟斌，中國建築業協會品質與工程檢測分會副秘書長張建明，河北省建築業專家委員會秘書長安占法，天保集團董事長李保田，河北省建築業協會副會長王旭，河北省建築業協會副會長、天保建設集團有限公司總經理王新玲以及河北省第二建築有限公司總工程師李波等9位建築企業創新經驗交流嘉賓出席會議，會議由河北省建築業協會副會長許孟斌主持。



河北省住建廳正廳級巡視員、建築業專家委員會主任梁軍發表講話稱，習近平總書記曾說過：抓住了創新，就抓住了牽動經濟社會發展全域的「牛鼻子」，誰在創新上先行一步，誰就能擁有引領發展的主動權。並指出建築業面對國家提出的創新化發展要求仍存在差距，各施工企業必須充分認識到創新是時代的要求，是大趨勢，也是行業、企業發展的動力，明確方向做好規劃，統籌推進創新工作，尤其要做好策劃、實施、激勵等環節的管理。



中國天保集團發展有限公司董事局主席李保田先生表示：「創新是引領發展的第一動力，多年來天保集團始終堅持創新驅動企業發展，在剛剛過去的「七五規劃」時期，集團向「資訊化互聯網管理」邁出關鍵性一步，會議視覺化系統、財務NC系統、群傑印章系統等諸多方面全面升級，積極引入BIM技術，在取得QC成果、專利以及新型工法方面實現了數量與品質的雙重突破。近年來，在省委、省政府的正確領導下，天保集團得以順利實現「爭國優、創魯班、升特級、迎廣廈、喜上市」的總體目標。



會議邀請了中建二局河北分公司技術中心主任劉巍、中鐵隧道集團二處有限公司工程部部長王秋林、天保建設集團總工程師耿賀明等專家，針對「EPC建設專案管理及關鍵技術」、「個人有奔頭，項目有動力，企業創品牌」和「天保新城中都銀座專案創優管理及BIM+智慧工地」等課題進行了授課。



關於中國天保集團發展有限公司

中國天保集團發展有限公司是一家位於中國河北省涿州市的房地產開發商及建築公司，業務範圍廣泛，包括規劃設計、建設工程、物業銷售、投資及運營。截至2019年12月31日，集團已擁有包含19個房地產項目的多元化組合，其中包括17項住宅物業、一項投資物業及一間酒店，其全部由集團擁有及開發。當中6個項目位於涿州，其餘13個項目位於張家口。截至2019 年12 月31 日，集團擁有的土地儲備總建築面積為1,606,812.8平方米。集團所收購的土地儲備主要位於發展潛力較大的城市，如涿州及張家口。集團於2019年11月11日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主機板上市。

如欲獲得更多天保集團資料，請瀏覽公司網站 http://www.chinatbjt.com





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