Friday, 22 May 2020, 11:39 HKT/SGT Share: 知名建築集團Breezecoin (BRZE) 佈局全球市場，上線 CoinTiger 數字貨幣交易所 - Breezecoin是由Breeze de Mar發行的房地產類功能型數字貨幣，此國際建築公司繼承成立於1960年的德國知名建築集團Akpinar Group的業務。

- Breezecoin發展迅速，於一個月內先後上線數字貨幣交易所Bithumb Global及CoinTiger。

- 現貨交易對BRZE/BTC將於2020年5月22日香港時間下午4時上線。

英國, 2020年5月22日 - (亞太商訊) - 房地產數字貨幣Breezecoin（BRZE）將於2020年5月22日上線Cointiger數字貨幣交易所。 Breezecoin由擁有60多年經驗的房地產公司Breeze de Mar發幣。繼4月尾上線Bithumb Global後，Breezecoin近一個月內第二次上線數字貨幣交易所。







Breeze de Mar為英國房地產投資公司，亦是著名德國建築集團Akpinar Group的繼任者。 Akpinar Group是於德國紮根的建築公司，自1960年以來，一直為當地建築和房地產領域提供建築服務，其中包括商業及住宅等。



有別於其他數字貨幣，Breezecoin與實體資產（即房地產資產）綁定，主要使用在Breeze de Mar度假村的生態圈之內，用家可以使用Breezecoin購買Breeze de Mar內的服務、飲食、甚至是房地產項目。



Breezecoin首席執行官Harald Kendzia表示：“我們非常高興能上線知名亞洲數字貨幣交易所CoinTiger。未來我們將會著眼拓展更多海外市場，成為首家引用區塊鏈技術發展的建築公司，為行業帶來正面影響。”



Breezecoin（BRZE）於CoinTiger 的存幣和提幣分別將於5月21日和5月25日香港時間下午4時開始。現貨交易對BRZE / BTC將於5月22日香港時間下午4時上線。用戶更可參與CoinTiger的交易比賽，贏取高達2,000BRZE獎勵。



關於Breezecoin

Breezecoin（BRZE）是由Breeze de Mar發行的以房地產為重點的功能型數字貨幣，該品牌由英國房地產投資公司Breeze de Mar LTD擁有。



關於Breeze de Mar

Breeze de Mar是Akpinar集團的接替者。Akpinar集團是紮根德國的建築公司，自1960年以來一直為建造和房地產業的商業和住宅大廈提供服務。



關於CoinTiger

CoinTiger平台是一家面向全球的創新數字資產交易平台，為全球的區塊鏈愛好者提供多幣種、多語言的現貨幣對交易服務。



CoinTiger交易平台的使命是為全球廣大的數字資產愛好者提供優質的數字貨幣資產，和安全、可靠的交易服務。 CoinTiger平台的交易系統獲得了國際頂尖的交易撮合技術團隊的支持，能夠為用戶提供堪比國內外成熟券商水平的穩定系統。







May 22, 2020, 11:39 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

