興業銀行獲批設立倫敦代表處

香港, 2020年5月20日 - (亞太商訊) - 近日,興業銀行獲中國銀保監會批復同意設立倫敦代表處,標誌著該行國際化佈局再進一步。



倫敦是全球三大金融中心之一、歐洲最大的離岸人民幣中心。興業銀行選擇設立倫敦代表處,旨在加強境內外業務聯動,為“走出去”客戶和“一帶一路”建設提供全方位、多元化的跨境金融服務。



據興業銀行相關負責人介紹,興業銀行倫敦代表處成立後將在履行現階段溝通聯絡職能的基礎上,深入瞭解英國當地的法律、金融監管要求,學習借鑒國際金融市場成熟經驗,穩步推進在英國設立經營性分支機搆的籌備與申請工作。



興業銀行在投行與金融市場業務領域起步較早,優勢歷來明顯。近年來在“商行+投行”戰略指引下,進一步加快發展,客戶全生命週期、全產品覆蓋的綜合金融服務能力不斷提升。倫敦是全球最大外匯交易中心、歐洲最大投行業務中心,在開展FICC業務、投行業務等方面具有得天獨厚的優勢,與興業銀行諸多特色業務優勢高度契合。目前該行已與英國55家銀行建立了代理行關係,在跨境結算、跨境投融資、資金交易等方面展開深入合作,具備了一定的業務基礎和客戶基礎。



2014年3月,興業銀行在香港設立首家境外分行,作為探索國際業務發展的“橋頭堡”,同時先後在上海、天津、廣東、福建等自貿區分別設立機構,積極開展國際業務與服務創新,為集團國際化業務積累了更多的經驗。



據透露,未來幾年,興業銀行將積極把握“一帶一路”和“走出去”等國家戰略深入推進的重大機遇,以“服務核心客戶和人民幣國際化”“打造興業特色”為主線,努力構建以香港為基地、境內自貿區為互補、歐洲和東南亞國際金融中心以及全球離岸人民幣中心為前沿的國際化經營佈局。







