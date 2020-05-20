Wednesday, 20 May 2020, 10:23 HKT/SGT Share:

來源 移卡有限公司 移卡有限公司宣佈於港交所主板上市計劃 以支付為基礎的領先科技平台 為商戶及消費者提供優質支付及商業服務

每股作價12.64港元至16.64港元



香港, 2020年5月20日 - (亞太商訊) - 移卡有限公司（「移卡」或「公司」連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：9923.HK），中國領先的以支付為基礎的科技平台，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。



移卡有限公司計劃全球發售98,724,000股股份（視乎超額配股權而定），其中約88,851,200股發售股份將用作國際發售（可予調整及視乎超額配股權而定），其餘約9,872,800股發售股份將作香港發售（可予調整），作價每股12.64港元至16.64港元。



公司將於2020年5月20日（星期三）上午9時開始於香港公開發售，至2020年5月25日（星期一）中午12時截止。股份預計將於2020年6月1日（星期一）開始於聯交所進行買賣，股份代號為9923.HK。股票將以每手400股進行買賣。



中信里昂證券資本市場有限公司、野村國際（香港）有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席保薦人。



以支付為基礎的領先科技平台



移卡是領先的以支付為基礎的科技平台。集團是僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動電話支付許可證的支付服務提供商之一。集團的支付客戶規模龐大且增長迅猛，交易量也在不斷增加中，兩者構成集團市場領先地位的基石，且有助於集團深入瞭解客戶。根據奧緯諮詢的數據，按2019年的交易筆數計，集團為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商，佔市場份額約14.0%。於2019年，集團錄得總支付交易量約人民幣15,003億元，較2018年增長92.6%，遠高於2019年中國消費者對商家支付市場16.3%的同比增長率。截至2019年12月31日止年度，集團活躍支付服務客戶由截至2018年12月31日的約3.8百萬名增長至約5.3百萬名，集團通過支付服務覆蓋的消費者由2018 年的約141.6百萬名增長至2019年的約367.8百萬名。



通過近距離接觸客戶、深入了解客戶以及技術創新，移卡是為客戶提供商業服務的先行者及領導者。根據奧緯諮詢的數據，集團屬中國最早開發及提供綜合科技平台以滿足小微商戶支付及商業服務需求的公司之一。截至2020年5月12日，智掌櫃智能點餐機分別為天貓及拼多多上最暢銷及第二暢銷的收銀機。憑藉於中國支付服務行業逾五年的經驗，集團已建立良好聲譽及驕人往績，於支付服務行業內獲得高度認可。



緊密聯繫且富於創新的服務組合，打造自我強化的生態系統並賦能數字化轉型



各類型及規模的客戶對借助數字化轉型實現銷售增長及效率提升的解決方案的需求日益高漲。移卡向客戶提供相互具有緊密聯繫的服務組合以滿足他們在支付、業務營運、營銷及金融方面的對數字化方案需求。憑藉分析及人工智能實力，移卡利用從各種支付場景及數據獲取的深刻見解打造服務緊密聯繫的生態系統，從而生成更多的見解及場景，並進一步強化公司的生態系統，從而形成良性循環。通過提供支付服務，集團積累了多方面的數據資產，據此，在提供更多定製化服務及更佳的用戶體驗方面為集團提供寶貴見解。



支付服務是移卡向包括零售、批發及餐飲等行業客戶交叉銷售服務的入口。以支付服務為基礎，集團結合場景及數據分析以提供緊密聯繫的智能化及具有針對性的服務組合，以協助產生增量銷售及提升經營效率。結合支付服務，集團的商戶SaaS產品如智掌櫃及樂售向客戶提供多種特定場景功能，包括實時庫存管理、客戶關係管理、智能訂單管理及全方位僱員管理。集團的營銷服務包括客戶忠誠度計劃電子工具以及基於支付的廣告平台，讓客戶能夠有效接觸其目標市場。



強大的分銷網絡和可拓展的市場推廣模式，造就迅猛增長的客戶群



移卡通過支付服務獲得客戶群，再向其交叉銷售科技賦能商業服務，以獲取更多價值。藉助與逾8,000名分銷渠道夥伴的廣泛合作關係，集團以具成本效益的方式在全國範圍內快速擴展客戶群。截至2020年5月12日 ，集團的分銷網絡已覆蓋中國的30個省、直轄市以及超過300個城市。活躍支付服務客戶數量以80.3%的複合年增長率由截至2017年12月31日的約1.6百萬名增加至截至2018年12月31日的3.8百萬名，並進一步增加截至2019年12月31日的5.3百萬名；獲客成本由截至2017年12月31日止年度的每名客戶人民幣34元下降至截至2019年12月31日止年度的每名客戶人民幣17元。



差異化商業服務提升了用戶體驗並深化集團與分銷渠道及夥伴的關係。藉助於快速擴展的支付服務客戶群，集團以最低邊際成本交叉銷售科技賦能商業服務。越來越多的支付服務客戶被轉化為集團的科技賦能商業服務客戶。截至2019年12月31日，移卡超過90%的商業服務客戶由支付服務客戶轉化而來。



可靠且強大的技術基礎設施打造值得信賴的平台，助力優異的經營業績



移卡由具備豐富中國支付及技術背景的資深技術專家團隊領導。集團的研發開支由截至2017年12月31日止年度的人民幣24.3百萬元增加至截至2019年12月31日止年度的人民幣78.4百萬元，複合年增長率為79.6%。截至2019年12月31日，移卡全部199名研發員工及126名產品及運營團隊成員，擁有系統、基礎設施、大型分佈式應用技術、大數據計算技術或人工智能方面的專才，分別佔僱員總人數的39.3%及24.9%。利用強大的技術基礎設施，集團已自主開發自身的核心技術及私有雲。平台可安全處理大量交易，實現高水準自動化及穩定性，且與主流支付方式及渠道高度兼容，並易於擴容。現時，該系統可每日處理逾1億筆交易，峰值處理能力達每秒逾10,000筆交易。移卡專有的私有雲技術讓集團能夠靈活地並以專用資源來應對所處理及存儲的數據量及速率的日益增長。



在強大的數據分析及人工智能實力的支持下，集團已實現業務流程各組成部分的自動化。集團部署了機器學習算法，以實現業務流程（包括新客戶引入、客戶服務、支付交易流程及信貸決策）自動化，能夠提升效率、營運槓桿效益及客戶滿意度。集團的營運開支佔收入百分比由截至2017年12月31日止年度的55.6%下降至截至2019年12月31日止年度的12.2%。



動態及技術驅動的風險管理



集團擁有組織完善的風險管理架構，風險管理團隊由超過15位精幹的分析專家組成，並緊密參與營運的各主要方面。利用自支付服務累積的數據資產規模，加上數據分析及人工智能能力，集團已構建穩健及動態的風險管理系統。複雜精細的反欺詐系統可自動分析多維資料，以評估及盡量降低欺詐風險，以及識別並攔截欺詐及可疑交易。於2019年12月，集團的欺詐損失率（即因持卡人否認交易造成的損失）為0.000042%。移卡已將人工智能圖像及生物特徵識別技術融入支付服務及商戶SaaS產品，以增強安全性，同時應用圖像及視頻識別，以推動自動化實時客戶驗證。



富有遠見及經驗豐富的管理層，強大股東長期支持



移卡的管理層團隊擁有豐厚的中國科技公司營運經驗，並在支付服務方面擁有豐富的專業知識。公司主席兼行政總裁劉穎麒先生自財付通註冊成立起即任總經理，於任期內，財付通發展成為中國第二大線上支付公司；首席架構師羅小輝先生加入集團前曾就職騰訊科技（深圳）有限公司10餘年，任開發副總監。



移卡亦獲得知名投資者支持，包括騰訊、Recruit Holding、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及e.ventures Growth L.P.等。於2012年，在集團早期發展階段，騰訊就獲取客戶方面向集團提供支援；其他投資者則為促進集團的支付服務提供資源，包括於2015年7月，集團與Recruit Holdings合作，推出綜合餐廳管理解決方案智掌櫃，於2019年3月，集團亦與Recruit Holdings設立投資平台睿朋資本管理有限公司，致力於共同投資與支付及科技賦能商業服務互補的領域。



移卡有限公司主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒先生表示：「移卡有限公司的價值主張為聯繫緊密的生態系統，可實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並以豐富多樣的增值服務作為補充。展望未來，我們將繼續擴大支付服務的客戶群，將他們轉化成我們科技賦能商業服務的客戶，繼續深化與銷售代理、銷售合作夥伴及SaaS合作夥伴的合作關係，並尋求與國內外的更多分銷夥伴開展合作；強化及擴展科技賦能商業服務，實現客戶業務及營運的數字化轉型；持續投資基礎設施、技術、分析及人工智能，以增強數據處理能力及系統安全；招攬、培養及挽留人才以持續我們的創新能力，持續不斷地為客戶及消費者創造價值。」



關於移卡有限公司

移卡有限公司是中國領先的以支付為基礎的科技平台，為商戶及消費者提供支付及商業服務。截至2019年12月31日，移卡是僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動電話支付許可證支付服務提供商之一。公司擁有中國最龐大的第三方支付服務客戶群之一，且該客戶群增長迅猛。根據奧緯諮詢的數據，按2019年的交易筆數計，移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商，佔市場份額約14.0%。憑藉良好的客戶基礎及支付服務所取得的數據資產，公司將產品及服務拓展至科技賦能商業服務，使公司得以完成端到端的生態系統，促進商戶與消費者之間的交易，並為其創造價值。







May 20, 2020, 10:23 HKT/SGT

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