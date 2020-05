Tuesday, 19 May 2020, 17:50 HKT/SGT Share:

來源 中國生物製藥有限公司 中國生物製藥與康方生物共同開發派安普利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期肝癌的臨床試驗數據獲ASCO年會接受呈列

香港, 2020年5月19日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團 — 中國生物製藥有限公司(股份代號:1177)宣佈,與康方生物科技(開曼)有限公司(「康方生物」;股份代號:9926),共同開發及商業化的派安普利單抗(AK105,PD-1單抗)聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的臨床療效和安全性二期研究數據摘要,獲即將召開的2020年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會接受以海報形式呈列。



目前,派安普利單抗已啟動多項與安羅替尼聯合治療的II/III期臨床試驗,涉及多個重要癌種,包括非鱗非小細胞肺癌、胃癌、食管鱗癌、肝癌、泌尿上皮癌、頭頸部癌、MSI-H或dMMR實體瘤、神經內分泌瘤等。



中國人民解放軍總醫院腫瘤內科主任、有關研究的主要研究者焦順昌教授表示:「目前一線治療不可切除的肝細胞癌患者主要是索拉非尼和最近獲批的樂伐替尼,樂伐替尼的總生存期與索拉非尼相近 ,但已經報道的索拉非尼6個月時的總生存率為72.2% 。PD-1單抗派安普利聯合低劑量的抗腫瘤血管生成藥物安羅替尼在不可切除的肝細胞癌患者中初步顯示出令人鼓舞的療效和良好的安全性。疾病控制率DCR高達 84%,6個月時的總生存率達91.6%,療效明顯提高。聯合治療安全可控,與同類免疫聯合抗腫瘤血管生成藥物相比,具有潛在安全性優勢。這項研究的初步結果提示我們派安普利單抗聯合更高劑量的安羅替尼,將有可能進一步提高在不可切除的肝細胞癌患者的臨床療效。作為臨床醫生,我期盼早日能夠給晚期肝細胞癌患者帶來新的治療選擇。」



復旦大學附屬中山醫院樊嘉院士表示:「今年ASCO上即將公佈的派安普利單抗聯合安羅替尼一線治療晚期肝癌的II期臨床研究數據顯示,兩者聯合用於晚期肝癌治療具有令人鼓舞的抗腫瘤活性和不錯的安全性。基於這項研究的前期結果,派安普利單抗聯合安羅替尼對比索拉非尼一線治療晚期肝細胞癌的III期註冊臨床研究,正在由復旦大學附屬中山醫院和中國人民解放軍總醫院作為主要研究(PI)單位共同推進,全國六十餘家中心參與,值得大家期待。



肝癌作為我國最主要的惡性腫瘤之一,仍是尚未攻克的『堡壘』,診治工作任重道遠。國產肝癌原研藥的崛起,正在強有力地推動我國肝癌系統治療不斷前行,期盼具有差異化PD-1單抗派安普利單抗聯合新型小分子多靶點抗腫瘤血管生成藥物安羅替尼是其中重要的治療手段。」



康方生物是致力研究、開發、生產及商業化全球病人可負擔的創新抗體新藥的生物製藥公司。而ASCO年會是全球規模最大及最具權威的臨床腫瘤學會議之一,匯聚世界頂尖腫瘤學專家,旨在探討最前沿的臨床腫瘤學科研成果及腫瘤治療技術,很多重要的研究發現及臨床試驗結果都選擇在ASCO年會上首次發佈。



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥和化學藥,在肝病、腫瘤、心腦血管病、骨科、消化系統、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恆生指數、恒生-工商指數、恒生綜合指數、恒生綜合-消費品製造業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。







May 19, 2020, 17:50 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network