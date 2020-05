Tuesday, 19 May 2020, 17:39 HKT/SGT Share: 禹洲地產(01628.HK)獲納入恒生大中型股價值50指數及恒生大中型股價值偏向指數

香港, 2020年5月19日 - (亞太商訊) - 中國房地產前40強企業,禹洲地產股份有限公司(「禹洲地產」或「本公司」,及其附屬公司,統稱「本集團」;股份代號:01628.HK)獲納入恒生大中型股價值50指數及恒生大中型股價值偏向指數,雙入選充分彰顯了資本市場對禹洲地產出色表現的高度認可。







恒生指數有限公司於5月18日推出兩項新指數,分別為恒生大中型股價值50指數及恒生大中型股價值偏向指數。恒生大中型股價值50指數本次共納入49只成分股,旨在反映50只於香港上市且擁有最高價值因子分數之大型股和中型股的整體表現,並通過行業中性策略減少價值因子導致的個別行業偏向。恒生大中型股價值偏向指數則共有265只股份獲納入,旨在反映於在香港上市的大型股和中型股上套用價值股票策略的整體表現,指數內價值分數相對較高的成份股之比重會被調高,同時價值分數相對較低的成份股之比重會被調低。



屢獲市場肯定,禹洲地產實力毋庸置疑。早於今年2月,禹洲地產獲恒生指數公司納入恒生中國高股息率指數,並在獲納入該指數的8家地產建築業類公司中比重最高,佔比約為3.09%。計及兩次上市十週年特別股息,禹洲地產2019年合共派息每股40港仙,派息率高達45.67%,自2009年上市以來,禹洲地產累計派息已達每股2.87港元,相當於上市發行價的106%。持續穩定增長的業績支撐著禹洲地產一直以來的慷慨派息,繼2019年超額實現合約銷售金額達人民幣751.15億元後,禹洲地產銷售表現在2020年繼續強勢,尤其是隨著疫情逐漸受控,禹洲地產銷售勢頭明顯回升。今年首四個月,禹洲地產實現合約銷售金額達人民幣199.89億元,同比增長23.86%;單計4月合約銷售金額為人民幣96.27億元,環比大幅增長68.39%,同比大幅增長87.41%。國際知名投行花旗早前發表研究報告指出,預計在五一假期期間,禹洲地產的認購金額按年增幅可高達82%,並將在第二季度實現銷售新高,花旗對禹洲實現千億目標充滿信心,重申禹洲地產「買入」評級。禹洲地產良好的業績增長,穩健的財務狀況以及可觀的派息水平獲得境内外多家知名投行及券商的認可,截至目前,禹洲地產已獲得共獲得28家境內外知名中外資投行及券商覆蓋,且評級均為「買入」或「優於大市」,在行業處於領先水平。







May 19, 2020, 17:39 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Real Estate & REIT, 业务, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network