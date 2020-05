Monday, 18 May 2020, 22:26 HKT/SGT Share: 蜆壳電業有限公司公佈於香港聯交所主板上市的詳情 公開發售50,000,000普通股,每股發售價0.25港元,

預計共集資約42.5 百萬港元

香港, 2020年5月18日 - (亞太商訊) - 蜆壳電業有限公司(「蜆壳電業」或「本公司」;與旗下子公司合稱為「集團」)最近公佈其擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市的詳情。



投資亮點

- 於中國電動工具及電風扇出口行業有悠久歷史

- 嚴格質量監控

- 與聲譽良好的海外客戶建立關係

- 與客戶及可靠供應商的緊密關係

- 具成本效益的生產運營

- 經驗豐富的專業管理團隊



蜆壳電業計劃發售500,000,000 股,其中包括50,000,000 股公開發售股份及450,000,000 股配售股份(包括225,000,000股銷售股份),可予重新分配而定,每股發售價0.25 港元。香港公開發售於二零二零年五月十九日(星期二)上午九時開始,至二零二零年五月二十二日(星期五)中午十二時結束。配售結果將於二零二零年六月一日(星期一)公佈。蜆壳電業的股份擬於二零二零年六月二日(星期二)在香港聯交所主板開始買賣,股份代號為2381。



紅日資本有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。獨家全球協調人為千里碩證券有限公司。千里碩證券有限公司、民銀證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、京基證券集團有限公司、浦銀國際融資有限公司、中泰國際證券有限公司、Conrad Investment Services Limited、偉祿亞太證券有限公司、凱基證券亞洲有限公司及粵創證券投資有限公司為是次聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



公司概覽



蜆壳電業從事(i)製造及出售可充電式電動工具以及(ii)採購及出售電風扇。蜆壳電業的總部設於香港,而製造業務則位於中國。集團出售各種可充電式產品,包括風扇、工作燈、吸塵機及其他電動工具。



業務模式



蜆壳電業出售各種可充電式產品,包括風扇、工作燈、吸塵機及其他電動工具。蜆壳電業主要向美國製造及出售多種電動工具(包括無線風扇、工作燈、吸塵機及其他電動工具),以及為海外及以集團自有品牌「SMC」採購及出售電風扇。



蜆壳電業製造售予其美國客戶的可充電式電動工具,理由是客戶要求的質量標準相對較為嚴謹, 且產品的生產過程需要相對較高水平的技術難度。然而,由於蜆壳電業電風扇的設計及生產已成熟穩定,蜆壳電業已將生產流程外判予其他身為製造商的供應商,協助生產該等電風扇。



財務摘要

集團於二零一七年財政年度、二零一八年財政年度及二零一九年財政年度的總收益分別約為217.1百萬港元、251.0百萬港元、266.1百萬港元及278.0百萬港元。於二零一七年財政年度、二零一八年財政年度及二零一九年財政年度,集團的純利分別約為31.2百萬港元、34.6百萬港元及45.4百萬港元。純利率自二零一八年財政年度約13.0%上升至二零一九財政年度約16.3%。



競爭優勢



集團相信以下競爭優勢能使集團自其競爭對手中脫穎而出:



首先,集團是在中國電風扇行業具有歷史悠久的電風扇供應商之一。因此,蜆壳電業可充分掌握海外風扇市場的增長機遇。此外,自一九五零年代起,集團創立其自有電風扇品牌「SMC」。多年來,透過集團銷售及營銷「SMC」品牌,集團可將有關電風扇 的銷售擴大至不同海外市場,包括亞洲、非洲及大洋洲的不同地方。



集團高度重視產品質量。因此,蜆壳電業已發展及實施嚴格質量監控程序,以確保生產過程的每個階段均符合其高質量標準,包括測試原材料、在製品及製成品。



此外,集團與若干大客戶維持長期業務關係。憑藉與客戶建立的長期關係,加上一直致力於出口可充電式電動工具,集團將從生產及向海外市場出口可充電式電動工具的同類中國競爭對手中脫穎而出。



集團多年來埋首於優質電動工具及電風扇以及具競爭力的價格,為其與客戶的長期關係作出貢獻。就集團五大客戶而言,與集團的工作關係介乎約11至19年。董事相信,集團可憑藉與客戶建立的關係,進一步發展可充電式電動工具及電風扇行業的新業務機遇。



再者,集團在中國廣東省佛山市順德區擁有電動工具生產設施。董事相信,集團的運營可使其維持具高度競爭力的成本結構,原因在於其將能夠在業務過程中從規模經濟、成本效益及效率中獲益。集團在電動馬達及模具等原材料方面的採購效率使得集團具備更強的議價能力,從而可獲得更優惠的原材料價格。



更重要的是,集團的高級管理團隊擁有豐富的行業經驗,涵蓋原材料採購、生產、員工發展及培訓、銷售及營銷及企業管治等各個領域。董事相信,管理團隊豐富而全面的互補經驗可提升集團交付優質產品、為客戶提供高質素服務的能力,從而有助於實現其業務目標。



蜆壳電業董事會主席兼非執行董事翁國基先生總結道:「我們很高興能夠見證蜆壳電業的發展跨越了一個新的里程碑。通過是次在香港聯交所主板上市,我們將踏足國際資本市場。這不僅能提升我們的資本及股東基礎,而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務,從而加強我們在業內的領導地位,强化競爭優勢,推動公司的長遠發展。」



傳媒垂詢,請聯絡智升公關有限公司:



龔小姐

手機: (852) 6608 9927

電郵: ashley.kung@brightcommns.com



資料摘要



發售詳情:



發售股份數目:500,000,000股股份

公開發售股份數目:50,000,000股股份(可予重新分配而定)

配售股份數目:450,000,000股股份(可予重新分配)

每股發售價:0.25 港元

每手股份數量:10,000股

面值:每股0.01港元

公開發售期:2020年5月19日(星期二)至2020年5月22日(星期五)

公佈股份配售和發售結果 :2020年6月1日(星期一)

預計上市日期:2020年6月2日(星期二)

股份代號:2381



集資用途:



假設發售價為每股發售股份0.25港元,集團估計股份發售的所得款項淨額總額(經扣除集團就股份發售應支付的包銷費用及估計開支)將約42.5百萬港元。集團目前擬按以下方式動用股份發售所得款項淨額:



用途 / 佔所得款項淨額百分比 (%)

改善集團日常營運效率:約14.8%

將用作策略性拓展集團的產能:約60.9%

投放資源至新產品:約24.3%



過往業績概要:



截至十二月三十一日止年度

FY2017 FY2018 FY2019

千港元 千港元 千港元

收益 250,982 266,056 277,974

毛利 71,055 80,739 87,459

毛利率 28.3% 30.3% 31.5%

除稅前溢利 38,876 44,778 57,007

年內溢利 31,206 34,628 45,367

純利率 12.4% 13.0% 16.9%

上市費用 - 5,340 9,147

除上市費用前溢利 31,206 39,968 54,514









May 18, 2020, 22:26 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Mar 2, 2020, 10:31 HKT/SGT 蜆壳電業有限公司公佈於香港聯交所主板上市的詳情 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 東京: +81 3 6859 8575

   