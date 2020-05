Monday, 18 May 2020, 16:35 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 香港董事學會公布「上市公司企業管治水準報告」2020 喜見企業管治水準有所提升

香港, 2020年5月18日 - (亞太商訊) - 由香港董事學會籌辦的「香港上市公司企業管治水準報告」2020今天公布結果。與最近一次即2016年所發布的調查結果相比,2020年樣本公司的企業管治指數平均得分由71.82分上升至78.44分,顯示香港企業管治素質有顯著改善。學會藉此調查結果建議公司不應滿足於符合企管最低標準,而是將目標放眼於最佳常規;另亦建議上市公司應主動地披露資訊以達致更佳的企業管治。



香港董事學會自2004年起,每三至四年發布一次「香港上市公司企業管治水準報告」。報告由企業管治發展基金贊助,在Aris Stouraitis教授的領導下由香港浸會大學公司管治與金融政策中心執行,並由香港教育大學校長張仁良教授擔當顧問。



負責執行的調研團隊在香港四大主要指數的成份股中抽樣研究了135間公司,主要對其截至於2018年財政年度的數據資訊進行分析研究。遵循一貫的調查方法,問卷以經濟合作與發展組織的《企業管治原則》和香港交易所制訂的《企業管治常規守則》為基礎標準,分為五大範疇,包括(A) 股東權利;(B) 對股東的公平待遇;(C) 利益相關者的作用;(D) 資訊披露與透明度;及(E) 董事會責任。綜合以上基準,此為十大得分最高的公司(按股票代號排名):



中電控股(2) 恒生銀行(11)

港鐵公司 (66) 恒隆地產(101)

中國光大國際 (257) 香港交易所 (388)

領展房產基金 (823) 聯想集團 (992)

中遠海運港口(1199) 渣打集團 (2888)



香港董事學會主席陶榮博士表示:「董事學會冀透過編纂企業管治水準報告,可以較全面地掌握本地公司的管治水平,從而協助公司、決策者、投資者和公眾意識到我們是否與國際標準處於同一高度。這次的調查結果顯示,在我們提高審查基準的同時,香港上市公司的企管水平也同樣地有所提升和進步,這著實令本會感到鼓舞。但我們更希望董事們再接再厲,尤其此刻香港正面對前所未見的嚴峻考驗,董事如果能在各大範疇都可以高度實踐優秀的企業管治將更加難能可貴,我們衷心期望在下一次的調研中,董事所付出的努力能取得更顯著的成效。」



香港教育大學校長張仁良教授表示:「在是次的調查問卷中,我們因應企業管治標準的轉變而增加了新的問題,調查結果顯示大部份上市公司在基本的企業管治要求上均有改善。另外,在市場環境低迷的氛圍下,企業管治水準有所提升的上市公司和沒有改善的公司相比,其市場估值下降幅度較小。然而企業管治的標準並非一成不變,而是隨時制宜,是次調查結果反映出頗多公司並未能同步調整和實行新的管治方法。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示:「投資者及監管機構對企業及董事的要求和期望越來越高,本會定期籌辦企業管治水平調查以建立一套清晰、具體及可量化的企管標準,讓企業得以跟隨。此外,董事會的質素與企業管治的表現息息相關,為此本會每年舉辦超過160個董事培訓課程,助他們了解最新的相關規例及政策發展,並緊貼市場趨勢。本會亦將在設計董事培訓項目時,加入針對是次調查結果所引伸出的議題及內容。」



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;爲達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與厘訂相關標準,以及協助董事的專業發展。 學會爲非分配利潤組織,成員是上市及非上市公司的董事,致力爲董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發表具影響性的意見。學會具備國際視野及多元文化環境,以兩文三語執行會務。

網址 http://www.hkiod.com



上市公司企業管治水準報告2020可於http://www.hkiod.com/scorecard.html 訂閱



有關香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心

香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心是一個跨學科研究中心,旨在提高公衆對公司管治的認知,促進相關問題和財政政策的討論,及推廣最佳常規。該中心致力成為區域內卓越的公司治理研究中心。網址: ccgfp.hkbu.edu.hk



