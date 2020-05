Monday, 18 May 2020, 16:10 HKT/SGT Share: 開拓藥業即將掛牌 明星基石保駕護航

香港, 2020年5月18日 - (亞太商訊) - 据明報報道,生物科技新股市場近來非常火熱,多家藥企正在排隊上市。開拓藥業有限公司(又称「開拓藥業」,9939.HK)計劃5月下旬掛牌上市,現已進入招股第三天。據悉,目前該公司已引入3名基石投資者,包括格力金控、弘暉資本和Foresight Orient Global Superior Choice SPC,他們一共認購1.15億美元等值股份。



開拓藥業是中國一家臨床階段新藥開發商,致力於研發潛在同類首創及同類最佳藥物的企業,深耕雄激素受體(AR)、ALK-1等多靶點,覆蓋前列腺癌、乳腺癌、肝癌和雄激素性脫髮等缺乏有效治療手段的疾病領域。在資本市場大力追捧生物科技股的背景下,開拓藥業可謂趕上了「好時代」。



前列腺癌藥物市場持續增長 開拓在研藥或是同類最佳



根據弗若斯特沙利文報告,前列腺癌是中國增長最快的癌症之一,2014年至2018年新病例增長率達到10.4%,在中國十大癌症類型中排名第二。隨著患者人數不斷增加、醫療保險報銷覆蓋範圍逐漸擴大,需要更多更有效的創新藥以滿足醫療需求,中國前列腺癌藥物市場預計在未來十年會顯著增長。



當前AR拮抗劑已成為治療前列腺癌的最重要手段之一,第二代AR拮抗劑恩扎盧胺是全球治療前列腺癌的一線藥物之一。開拓藥業基於其机制精心研製出的普克魯胺是一種創新型第二代AR拮抗劑。臨床研究的結果顯示,普克魯胺對恩扎盧胺及阿比特龍治療失敗的患者具有潛在療效。根據開拓藥業現有的臨床數據,參與臨床試驗的超過600名普克魯胺用藥者並無癲癇發作情況,這證實普克魯胺的安全性更優,鑒於其还具有可向下調節AR表達的雙重作用機制,因此普克魯胺或是用於治療mCRPC的潛在同類最佳藥物。



目前普克魯胺正在中國進行針對mCRPC的III期臨床試驗,在美國進行II期臨床試驗以及針對乳腺癌的臨床試驗。此外,普克魯胺的臨床前及臨床研究分別於2011年及2017年被認定為「重大新藥創制」科技重大專項。



明星基石投資入股 多家投資機構背書



開拓藥業共計有5種臨床階段在研藥物,目前正在大中華區和美國多個地區開展多項I-III期臨床試驗。除了5種臨床階段在研藥物外,公司還有多個處於發現階段的項目。憑藉豐富的產品管線以及富有競爭力的產品,于IPO前,開拓藥業共進行了五輪融資,並獲得了多家重量級投資機構的青睞。通過這五輪融資,公司已獲多家投資機構背書,包括原點創投、聯想之星、元生資本、弘暉資本、松禾資本和上海自貿區基金等。



據市場消息,此次開拓藥業IPO獲格力金控入股成為基石投資者,入股金額約為9800萬美金,占集資規模約42.7%。格力金控為珠海市格力集團有限公司全資控股,是格力集團重要的產業投資平臺,在醫療健康領域具有豐富的投資經驗。值得注意的是,本次是格力金控首次以基石投資人身份參與港股IPO。



據瞭解,除獲格力金控鼎力支援外,弘暉資本通過其管理下的基金參與此次開拓藥業IPO的基石投資,投資金額達1200萬美元,占募資規模約5.3%。弘暉資本是中國知名的健康行業專業投資機構,公開資料顯示弘暉資本也投資了邁瑞醫療、康龍化成、博瑞生物等優質企業。同時自2015年領投B輪融資以來弘暉資本參與了開拓藥業歷次融資。此次繼續作為公司基石投資人,展現了其做為長期投資人對開拓藥業未來發展的信心。



而Foresight Orient Global Superior Choice SPC亦作為基石投資者給開拓藥業投資了500萬美元,占募資規模約2.1%。該基金由東方資管香港有限公司管理,睿遠基金作為投資顧問。睿遠基金由知名投資人、前東方證券資管董事長陳光明先生創立,是一家研究驅動的長期價值投資機構,此次投資展示了其對開拓藥業的自主創新研發能力和長期發展前景的深度認同。



生物科技股已經成為港股市場的「香餑餑」,無論是短炒還是長揸,投資者均從中獲利頗豐。開拓藥業作為生物科技股新生力量,憑藉強力的基石投資者入股、多家投資機構鼎力支持、顯著增長的市場以及極具潛力的產品,其亦有望在市場資本追捧生物科技股的浪潮中受益。







May 18, 2020

