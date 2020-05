Friday, 15 May 2020, 19:33 HKT/SGT Share: 中國智能2020年首季收入飆升411.6% 積極把握電子商務解決方案及微信支付業務龐大商機

香港, 2020年5月15日 - (亞太商訊) - 中國智能集團控股有限公司(股份代號:395;「中國智能」或「集團」)公布截至2020年3月31日止三個月(「本期間」)之未經審核經營表現。



本期間之收入達約人民幣2,200萬元,較去年同期約人民幣430萬元增加約411.6%,已達到2019年全年收入(約人民幣2,580萬元)約85.3%。本期間之收入大幅增加,主要歸因於集團透過豐富產品種類及客戶群,策略性集中發展電子商務解決方案業務。



中國智能首席執行官何致堅先生表示:「全球巿況瞬息萬變,持續發展數碼科技可創造不受地域限制的數碼零售格局,並為電子商務相關業務發展帶來重大商機。雖然全球各地因近期爆發2019冠狀病毒病而面對重重挑戰,但亦促使消費者行為有所改變,推動其接受電子商務及電子支付。隨著中國疫情受控和逐步復工復產,消費意欲將進一步釋放,我們預計未來電子商務業務會大放異彩。為把握商機,我們已積極發掘與世界各地領先品牌、各大電子商務平台及供應商的合作良機。」



於今年3月,集團已與國際奢侈生活品牌Stella McCartney訂立特許經營權協議,獲得於中國營運指定的網上銷售平台銷售Stella McCartney時裝及配飾的權利。集團於4月再下一城,與華康生物醫學控股有限公司(股份代號:8622)成立合資公司,銷售、營銷及分銷生育補充品。



除了電子商務解決方案業務,集團亦瞄準微信支付行業的長遠樂觀前景。香港政府透過「防疫抗疫基金」推出「遙距營商計劃」,為受影響的合資格企業提供高達港幣30萬元全額資助,以支付企業採用資訊科技方案,開拓遙距業務發展。中國智能作為微信支付的合作夥伴之一,除了為商戶提供線上及線下微信支付服務,亦透過微信生態系統,成立微信公眾號、微信商城及微信小程序吸引用戶,協助商戶開拓遙距業務發展,尤其是拓展大灣區市場,與商戶攜手共創商機。



何先生補充:「我們相信,電子商務解決方案及微信支付業務的增長潛力龐大,並為集團長遠增長及發展之正確方向。我們將審慎評估戰略投資及商業機會,務求擴大核心業務,為股東締造長遠的投資回報。」



有關中國智能集團控股有限公司﹝股份代號:395﹞

中國智能集團控股有限公司為投資控股公司,透過附屬公司提供 (i) 線上店舖及電子商務平台管理、營運及市場策略;(ii) 電子支付解決方案及服務;及(iii) 軟件銷售及線上線下諮詢服務。







