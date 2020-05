滙景控股獲納入明晟（MSCI）中國全股票小型股指數

Wednesday, 13 May 2020, 17:48 HKT/SGT Share: 滙景控股獲納入明晟(MSCI)中國全股票小型股指數

香港, 2020年5月13日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司(「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968)欣然公佈,集團獲納入明晟(MSCI)中國全股票小型股指數,並於2020年5月29日收市後正式生效。



MSCI指數涵蓋具有良好經營業績和潛力的公司,獲選的股份須符合市值、流通量、股份流動性等要求,廣受國際資本市場認可。



集團獲納入MSCI標誌著市場對集團的業務發展的認同和肯定。集團作為立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商,憑藉集團在粵港澳大灣區具備的優勢成功佈局、豐富而高品質的土地儲備、具實力的優質產品及服務質素,取得亮麗的成績。未來,集團將繼續專注以城市更新項目為核心,以文旅康養產業小鎮及科創產業小鎮為雙翼驅動發展的戰略,繼續把握市場的發展機遇,秉承「心系未來,攜手成長」的使命,持續提升綜合競爭力,為股東創造可觀回報。







