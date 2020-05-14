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Wednesday, 13 May 2020, 17:48 HKT/SGT
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滙景控股獲納入明晟（MSCI）中國全股票小型股指數

香港, 2020年5月13日 - (亞太商訊)  - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司（「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968）欣然公佈，集團獲納入明晟（MSCI）中國全股票小型股指數，並於2020年5月29日收市後正式生效。

MSCI指數涵蓋具有良好經營業績和潛力的公司，獲選的股份須符合市值、流通量、股份流動性等要求，廣受國際資本市場認可。

集團獲納入MSCI標誌著市場對集團的業務發展的認同和肯定。集團作為立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商，憑藉集團在粵港澳大灣區具備的優勢成功佈局、豐富而高品質的土地儲備、具實力的優質產品及服務質素，取得亮麗的成績。未來，集團將繼續專注以城市更新項目為核心，以文旅康養產業小鎮及科創產業小鎮為雙翼驅動發展的戰略，繼續把握市場的發展機遇，秉承「心系未來，攜手成長」的使命，持續提升綜合競爭力，為股東創造可觀回報。



May 13, 2020, 17:48 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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