OKLink區塊鏈瀏覽器 見證比特幣 "減半"

香港, 2020年5月13日 - (亞太商訊) - 據歐科雲鏈(1499.HK)全資子公司OKLink Fintech數據顯示,北京時間5月12日凌晨3點23分,比特幣在區塊高度630,000完成第三次減半,區塊獎勵從12.5 BTC減半至6.25 BTC。OKLink區塊鏈瀏覽器憑藉著對數據變更的敏銳察覺和後續計算的準確性,此次全網最準最快檢測到最新出塊,報塊時間較其他區塊鏈瀏覽器提前一分鐘,實時性領先於其他同類産品。







圖片來源:OKLink















歐科雲鏈是一家香港聯交所主板上市公司,自2018年起發力向人工智能,大數據及區塊鏈等新技術方向轉型,立足香港發達的資本市場,同時在內地及海外挖掘與信息技術與金融科技領域的新機會。歐科雲鏈OKLink 區塊鏈瀏覽器(oklink.com)作為全球首家區塊鏈大數據上市公司打造的信息服務應用,旨在呈現快速、精準、全面的鏈上數據,打造一站式數據服務體系,為用戶提供專業化、個性化的數據分析服務。其瀏覽器運用區塊鏈+大數據技術,採用Flink作為流批數據計算的架構選型,支持靈活定義Source數據源、ETL數據上下遊銜接和靈活定義Sink輸出。OKLink區塊鏈瀏覽器目前已支持BTC、LTC、BCH、BSV、USDT五個主流幣種,以及OKChain(測試版)的鏈上數據查詢與檢索。



萬衆矚目的“減半”,是比特幣的一種獲取機制,每21萬個區塊就會出現一次挖掘獎勵減半的事件,大約4年一個周期,此次減半是比特幣第三次減半。前兩次減半後,比特幣價格都創出了新高,所以市場上會把比特幣減半比作是牛市催化劑。



此前,OKLink的LTC瀏覽器已經做到了行業內最快的區塊鏈瀏覽器。去年LTC減產時,OKLink的LTC瀏覽器最快監聽出減產後第一個區塊,是第一個檢測出1680000區塊的瀏覽器。有了過往的技術實力積累,OKLink區塊鏈瀏覽器均已處於行業領先地位。經過測試,在保證準確性的前提下,OKLink區塊鏈瀏覽器報塊、交易確認等信息的檢測速度也遠快於同類產品。



作為區塊鏈瀏覽器中的領先者,OKLink瀏覽器目前在繼續探索新的主流幣種瀏覽器的同時,也在積極參與聯盟鏈生態的建設。在數據分析方面,也在逐步的完善對各個幣種的全周期數據統計和挖掘,針對地址的交易特性,建立更豐富的標簽屬性。歐科雲鏈OKLink的產品VP張超表示:“OKLink將保持初心,提供多維度、全方面的鏈上數據,以最終賦能更多實體行業為目標,探索更多的應用場景。”



