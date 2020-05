Wednesday, 13 May 2020, 16:53 HKT/SGT Share: 力世紀宣布與ROHM成功共同研發顛覆性的新一代800V碳化矽雙逆變器 大幅減少電動車之充電時間, 超跑品牌De Tomaso獲授權Apollo平台, 提升集團的市場潛力

香港, 2020年5月13日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司(「力世紀」、「公司」;香港聯合交易所股份代號:860.HK;連同其附屬公司統稱「集團」)欣然宣佈繼最近完成品牌重塑後,集團的新業務方向已取得正面的成果。力世紀附屬公司GLM Co., Ltd (「GLM」)與著名日本半導體和電子元件製造商ROHM Co., Ltd. (「ROHM」)成功共同研發新一代800V碳化矽雙逆變器。此乃雙方繼早前於今年2月18日宣佈共同合作研發該項目後的首個重要里程碑。力世紀間接非全資附屬公司Apollo Automobil亦宣佈與超級跑車品牌De Tomaso簽訂授權協議,Apollo Automobil將向De Tomaso授權在其未來的車輛生產中使用該新車載平台。集團對踏上未來汽車出行之旅程充滿信心並感到樂觀。



與ROHM成功共同研發顛覆性的新一代800V 碳化矽雙逆變器, 大幅減少電動車之充電時間



力世紀專注於汽車出行技術創新,近期取得新的進展。與目前普遍的400V 絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)逆變器相比,新一代800V碳化矽雙逆變器配置固態電池(Solid State Battery)電池管理系統(Battery Management System),能有效減低逆變器的熱輸出、重量和尺寸,以及所需的充電時間。同時,利用雙逆變器的技術可對每個輪胎作出獨立能量輸出,從而透過更強的抓地力使操控性能大幅提高。



根據初步研究數據,我們能夠在12分鐘內充電至80%,與市場上普遍需要40分鐘的電動車相比,充電時間減少70%。集團目標於2021年底前可加快至5分鐘內完成充電。該項目預計於今年6月份完成原型生產,而可發動的電動原型車將預計於今年底開始測試,並於2022年春季量產。



集團正考慮與發動機製造商合作,向國際汽車品牌銷售整套技術方案,包括集團與ROHM共同研發的新型800V碳化矽雙逆變器和配備的固態電池的電池管理系統,並加上發動機製造商自家的發動機。集團正研究收取許可費的模式,以進一步拓展收入來源,並有利專注研發和創新。



超跑品牌De Tomaso獲授權Apollo平台, 提升集團的市場潛力



力世紀同時宣佈其間接非全資附屬公司Apollo Automobil與De Tomaso Automobili Limited(「De Tomaso」)簽訂授權協議,授權De Tomaso在全球「De Tomaso」品牌車輛中使用專有的Apollo平台(「平台」), 最低總授權費為10,000,000美元(相當於約78,000,000港元),有效期由2020年5月12日至2023年5月11日,為期三年。



Apollo Automobil正在設計及開發用於全球各類車型的新車載平台。平台包括一個含有碰撞結構的完整滾動底盤、完整的動力總成、電子設備及懸架,且為Apollo Automobil專有。此次合作將增強集團建立「未來移動出行」一站式平台的業務戰略,並預計將能夠利用De Tomaso的成果及品牌推廣,向其他潛在客戶彰顯其能力。



截至2020年3月31日止六個月的盈利警告*



集團亦宣佈盈利警告,通知公司股東及潛在投資者,集團預期與截至2019年3月31日止六個月之綜合虧損淨額約25,651,000港元相比,截至2020年3月31日止六個月錄得的綜合虧損淨額(「預期虧損」)將會增加。



預期虧損乃主要歸因於(其中包括):(i)若干金融資產的公平值因全球市場下滑而預期下降;(ii)由於中國內地的珠寶產品及鐘錶批發經銷權終止而導致若干商譽潛在減值;及(iii)中國內地物業市場降溫造成投資物業之公平值預期下降。隨著近年業務重心轉變,集團預計以往影響業績的因素將逐步消退。



力世紀主席何敬豐先生表示:「逆變器和電池一直是電動車的研發瓶頸,是次新型逆變器的研發成果全賴我們研發團隊堅持不懈的努力,為未來汽車出行行業帶來技術突破。集團計劃把這項革命性的技術應用在GLM的新一代電動汽車上,並相信未來該技術能夠進一步擴展至其他電動汽車系統上,通過減少所需的充電時間,為用戶創造更完善的駕駛體驗。」



何先生續說:「至於與De Tomaso的授權協議,我們很高興有機會與如此有聲望和標誌性的超級跑車品牌De Tomaso合作。我們相信,此次合作將有助集團進一步提升其品牌知名度及在全球汽車出行市場的擴張,從而鞏固其未來的領先地位。總括來說,我們對力世紀的未來發展感到興奮,並對集團的新方向充滿信心。」



*本公司目前仍在編製及落實本集團截至二零二零年三月三十一日止六個月之業績。本公佈所載資料僅基於董事會目前可得本集團截至二零二零年三月三十一日止六個月之未經審核綜合管理賬目所作初步評估,未經本公司核數師審核或審閱且須待落實(包括但不限於)投資物業及若干金融資產之公平值調整、商譽及其他無形資產減值評估及其他必要調整後方可作實。股東及潛在投資者務請細閱本公司截至二零二零年三月三十一日止六個月之中期業績公佈,預期該公佈將於二零二零年五月三十一日或之前公佈。



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(“力世紀”,股份代號:860.HK)為一家領先的綜合汽車行出技術解決方案供應商,擁有自主研發的顛覆性汽車出行技術,並矢志通過整合全球先進的汽車出行技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式服務平台。



集團於2020年3月完成收購歐洲高性能超級汽車開發商Apollo Automobil 的86.06%股份後,以全新品牌「Apollo Future Mobility Group」出發,並以兩大支柱開展業務發展路向,分別為Apollo 汽車 (Apollo Automobil) 及Apollo 先進技術 (Apollo Advanced Technologies) 。除了開發及銷售頂級超跑,以及以「Apollo」品牌進行交叉品牌許可業務外,集團透過整合Apollo Automobil及集團原有的電動車技術,從構思、設計、建模、工程、模擬、原型製作、實際測試,以至將生產前原型交付予客戶,提供一站式總承包汽車出行技術解決方案,致力為全球汽車出行市場提供無縫、全面的解決方案平台。



集團的附屬公司包括歐洲頂級超級汽車開發商Apollo Automobil和日本領先的電動汽車開發商GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資全球首個3D打印汽車製造平台Divergent Technologies, Inc及領先電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展汽車出行技術。



如欲瞭解更多資訊,請瀏覽http://www.apollofmg.com/







