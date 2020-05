Wednesday, 13 May 2020, 09:37 HKT/SGT Share:

來源 中華燃氣控股有限公司 中華燃氣控股有限公司宣布截至二零二零年三月三十一日止三個月的第一季度業績 公司擁有人應佔來自持續經營業務的溢利錄得港幣2,900,000元

香港, 2020年5月13日 - (亞太商訊) - 中華燃氣控股有限公司(「本公司」;股份代號:8246)及其附屬公司(統稱「本集團」)今日宣布截至二零二零年三月三十一日止三個月(「本期間」)的第一季度業績。期內本集團業務受到新型冠狀病毒疫症 (「COVID-19」)的嚴重影響,來自持續經營業務的總收益由港幣113,600,000元下跌至港幣 75,100,000元,收益按年減少29.5%。與去年同期相比,毛利率及除稅後純利分別減少22.2%及72.5%。新能源業務貢獻總收益超過99.8%。公司擁有人應佔來自持續經營業務的溢利較過往期間縮減 76.1%至港幣2,900,000元。每股基本及攤薄盈利均為港幣0.08分,而去年同期則為港幣0.36分。



本期間收益下降主要歸因於COVID-19爆發導致有關政府部門實施多種旅遊及工作限制,無可避免地對客戶會議、合約磋商及新項目完成的進展等正常業務營運造成嚴重影響。因此,期內唯一收益來源來自LNG供應,惟其毛利率較建築相關及諮詢工程項目為低。



於LNG業務發展方面, 本集團除加強供暖期間的LNG供應外,與新伙伴上海久聯集團成立股權比例60:40的合資公司 ,亦將強化LNG氣源穩定供應,讓業務進一步拓展至長江三角洲的高潛力地區。合資公司主要從事銷售LNG、LNG管道工程、LNG輸配設備銷售、安裝及維修、供熱系統技術開發、諮詢及轉讓以及新能源技術開發等業務。與此同時,集團亦繼續與法國的Tractebel Engineering S.A.及天津市津熱供熱集團有限公司於技術及基建相關業務領域上維持穩固的關係。



展望未來,本集團將繼續對市場保持警覺,密切留意COVID-19 的發展,並適時推行措施以舒緩任何可能出現的業務風險,並將虧損減至最低。



中華燃氣控股有限公司主要提供多元化綜合新能源服務,其中包括煤改氣供熱的技術開發,工程和諮詢服務,供應液化天然氣以及買賣新能源相關工業產品;集團並從事物業投資業務。



May 13, 2020, 09:37 HKT/SGT

