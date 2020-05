.cloud註冊局通過合作銷售渠道以親民價格推出十萬個精選域名

北京, 2020年5月11日 - (亞太商訊) - .cloud頂級域的運營公司Aruba SpA今日宣布通過百餘個全球註冊商合作夥伴以親民價格推出逾十萬個精選域名。這些域名品牌與營銷價值極高,可幫助企業用辨識度極高的「.cloud」關鍵字後綴創造現代化的品牌身份,以及令人印象深刻的網站和電郵地址。



這批推出的域名共有103,395個,推出時間為2020年5月6日16:00(UTC),通過數百域名註冊商及數以千計的下游轉銷商組成的巨型網絡發售,可供立即購買。



此批精選域名列表專門針對全球各地商業用戶的發展需求而定制。鑑於中國在世界經濟中舉足輕重的地位,以及.cloud域名在中國市場人氣,列表中約有45%的域名為普通話和粵語拼音關鍵字,其餘部分主要為英語。



列表中包括大量適用於初創企業宣傳其品牌與產品、大企業發布全新數字服務的絕佳域名。 .cloud註冊局針對雲端計算、商業金融、物聯網、區塊鏈、遊戲等熱門行業提供了數百個重點推薦域名。



.cloud註冊局總經理Francesco Simondi先生表示:「我們的列表中包括眾多簡短響亮的精選域名,例如aaa.cloud、9a.cloud等,這些名稱很受中國企業歡迎。」



整個域名列表將以簡明的9級價格結構發售。據悉,其中性價比最高的一級單個域名售價應在1400人民幣以下。

.cloud註冊局營銷總監Mou Mukherjee女士說:「舉幾個價值例子。經典中文拼音域名有fengtou.cloud、chuangke.cloud、shijie.cloud等,英語域名則如simply.cloud、atom.cloud等。 」



「我們希望為中國和世界各地的企業用戶提供更多絕佳的.cloud域名。」Francesco Simondi說:「簡明而親民的定價結構將吸引預算豐儉各異的眾多企業。」



如需了解詳情,請瀏覽 http://weilai.cloud 及 http://get.cloud。



關於.cloud域名註冊局

.cloud頂級域於2016年2月上線,目前已有逾18萬註冊名稱,分佈於180個國家和地區,其中2萬名稱屬於中國用戶。在各大主流域名註冊商處均可註冊.cloud後綴域名。



.cloud註冊局的母公司Aruba SpA創建於1994年,是意大利數據中心、網站託管、電子郵件、認證電子郵件(PEC)、域名註冊等領域的領導者,同時也活躍於法國、英國、德國等關鍵歐洲市場。公司在管理數據中心方面擁有深厚的經驗,名下管理著270萬域名、860萬電子郵件賬戶、670萬認證電子郵件(PEC)賬戶、13萬台實體與虛擬服務器,客戶總數約540萬。



歡迎關注.cloud的微信賬戶:Logo: http://link.get.cloud/cloudlogo



May 11, 2020, 22:08 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 电信运营商, Enterprise IT, Security, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network