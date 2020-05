Monday, 11 May 2020, 18:35 HKT/SGT Share: 贏利保嶄新智能系統亮相將改變套利交易

香港, 2020年5月11日 - (亞太商訊) - 我們現時處在一個變化多端的時代裏。顛覆性科技的崛起、新商業模式的盛行都已在推動著金融、商業和社會的變革而突如其來的新型冠狀病毒,更是加劇了改變的步伐。











但是,儘管發生眾多的改變與變革,投資與交易界仍存在一個千古不變的定律,那就是以獲取利潤為最終目標。冠狀疫情的肆虐加上能有效解決傳統套利交易的痛點新技術的崛起,使得許多投資者和交易人士將目光投向了本金保障和穩定收益的概念。



現時就出現了一個借助了尖端科技,有效執行加密資產套利交易,實現利潤的系統,而這系統的出現也掀起了一股熱潮。這系統就是贏利保最新推出的專屬套利交易系統,矩陣智能套利系統Advanced MetriXs AI Arbitrage System。



贏利保管理有限公司是一家將先進的分析和尖端科技集成到其金融投資中的創新企業。公司以實現透明度和安全性為運營宗旨。通過尖端人工智能科技、深度學習及精密運算程式的有效應用,贏利保矩陣智能套利系統可在一個交易平臺上對4個加密貨幣交易配對實时執行自動化套利交易。系統具備了自主學習及提升的能力,時時刻刻處於自動化學習狀態,不斷對運營管道進行調整和更新,確保近100%的準確性。系統的這些功能完全消除了傳統套利的兩大弱點-時滯及交易費對交易利潤的衝擊。



更加令人振奮的是,該系統的專屬人工智能科技Matrix AI能在規模龐大的主流加密貨幣交易所(例如:全球交易量最高的幣安),執行套利交易而該交易所的龐大交易量確保了進行全天候套利交易的機會絕不短缺。



但是,為這系統錦上添花的是贏利保對於區塊鏈科技的創新採納管道,為投資者提供前所未有的本金安全性,透明度和保障。



贏利保採用了以太坊技術的去中心化應用程序(DAPPs)及智能合約來對交易資金進行全程保管與監管,確保資金記錄可被隨時査詢且無法被篡改。這樣的透明度與安全性至今在交易界可謂是前所未有!贏利保本身並不是项目資金池,投資者也可隨時到第三方網站Etherscan查看所有的資金記錄。



贏利保管理有限公司的整個運營模式大大地借助了顛覆性科技的優勢,為交易界帶來了穩定收益及本金保障,而我們相信這將大大改變金融資產交易領域的面貌。



Ascendancy Management Limited

Mr. Shi Kai Ming

customerservice@ascendancy-email.com

https://ascendancy-mgmt.com/index







May 11, 2020, 18:35 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network