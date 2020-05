Monday, 11 May 2020, 15:36 HKT/SGT Share: 天能品牌價值765.31億元,再次位列電池行業第一!

香港, 2020年5月11日 - (亞太商訊) - 5月10日,由中國亞洲經濟發展協會品牌管理專業委員會和亞洲品牌網聯合主辦的5.10中國品牌日——AMBC國際實業集團品牌強國雲論壇暨中國品牌榜發佈會通過網路直播形式隆重舉行。







會議重磅發佈了“2020中國品牌500強”榜單,天能動力(0819.HK)電池以765.31億的品牌價值榮登中國品牌500強榜單,比2019年的601.78億元提升了163.53億元,再次位列電池行業第一位。天能作為中國動力電池行業領軍企業,34年來,始終保持對新能源電池的高度專注,將電池產業做精做透,同時深耕國內市場,佈局全球,推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國品質轉變、中國產品向中國品牌轉變。



令人備受關注的是天能動力同時榮膺“5.10中國品牌日·十大社會責任品牌與抗疫情·中國優秀品牌”,天能動力作為品牌企業不僅是行業領頭軍,也是此次抗疫援助中的優秀責任企業,成為抗擊疫情的重要力量,以實際行動彰顯出中國優秀品牌在全球戰“疫”中的責任擔當。助力中國品牌強國,是天能不懈奮鬥的目標。









