Monday, 11 May 2020, 14:16 HKT/SGT TCL通訊:預計第二季度海外運營商智慧連接產品訂單翻倍 以 AI x IOT為頂層戰略,TCL將繼續為全球用戶打造健康和安全的智慧連接生態

香港, 2020年5月11日 - 全球領先的通訊及智慧家居產品提供商TCL通訊近日表示,疫情中居家辦公、教育、娛樂的需求使得國際運營商近期的智慧連接設備訂單大增。TCL通訊進入國際市場十六年,智慧連接業務一直在運營商管道深耕,預計其第二季度智慧連接設備的訂單數量將是至少是此前預期的兩倍。







TCL通訊表示,在突如其來的疫情中,在家中完成工作、參加會議、接受教育、放鬆娛樂以及與朋友和家人交流,已成為世界數十億用戶的基本需求,消費者因而對家用網路的覆蓋和連通品質的要求大幅度提高。而在沒有固網寬頻的地方,用戶則開始轉而使用快速、方便的移動網路。全球許多主流電信運營商已經在疫情中取消了對用戶4G流量的資料流程量限制,並為員工和用戶提供更可靠高效的智慧連接產品選擇。



根據知名市場研究機構TSR的資料,智慧連接產品全球出貨量將在未來四年繼續增長,運營商訂單幾乎主導了這個品類的出貨量。作為全球領先的移動終端製造商,TCL通訊早在2008年就已開啟智慧連接業務,目前通過旗下兩大品牌Alcatel和TCL在海外銷售移動連結產品,與全球140家運營商和管道商建立了長期合作關係,客戶包括EE、BT、T-mobile、Orange、Optus、TIM等。得益於這些合作關係,TCL通訊的智慧連接業務如MiFi設備等在海外市場近年來獲得了顯著增長,預計未來將會持續這個勢頭。



2018年9月,TCL通訊正式將智慧連接事業部推向更高的戰略層面,以AI x IoT為頂層戰略,專注家庭及移動兩大應用場景,為全球用戶提供智慧、安全、健康的解決方案。目前,TCL通訊的智慧連接產品種類繁多,除了目前需求增長強勁的Wi-Fi路由器、網路路由器、MiFi設備等,還包括車載模組、兒童智慧手錶、耳機、行李/個人物品追蹤器及寵物追蹤器等。這些設備可以與TCL的手機、平板電腦、電視和家用電器協同工作,形成智慧互聯生態。TCL通訊智慧連接事業部總經理肖松梅表示:“TCL通訊在智慧連接設備開發過程中始終密切關注終端使用者的健康和安全兩大訴求,而今年疫情讓這兩個訴求變得更為重要。在艱難的形勢下,是更好的智慧連接技術幫助千萬用戶的居家生活變得更簡單、更高效。”



TCL通訊通過分析客戶需求,在其海外推出的大多數產品,尤其是兒童及家庭產品中,加入了大量健康和安全相關的特色功能。目前,所有TCL出品的 Wi-Fi路由器都使父母能夠控制孩子的上網時間及訪問的網站。TCL MOVETIME MT43K 智慧家庭手錶能讓家長監控孩子的位置,當孩子離開預設的安全區域,或按下SOS按鈕時,家長能夠收到即時通知,並能立刻通過手錶的免提、4G雙向通話和語音短信功能與孩子取得聯繫。TCL通訊還計畫在下一代兒童智慧手錶中加入溫度計。溫度計會持續監測孩子的體溫,如果溫度超出正常範圍,就會向家長發出警報。另外,TCL通訊即將發佈兒童專用耳機,通過將輸出音量限制在85分貝以下來保護聽力,85分貝是世界衛生組織建議的每天連續8小時聽聲情況下的最高音量。



肖松梅表示:“TCL通訊在智慧連接設備領域的豐富經驗,使我們能夠挺身而出,盡自己的一份力量,讓更多用戶在居家期間擁有更優質的網路互聯體驗。我們對如何利用技術創新為用戶創造更好的生活有著清晰的願景,並將持續以使用者導向和設計導向為策略,為全球消費者打造更健康、更安全的解決方案。”



關於TCL

TCL總部位於中國香港,是全球增長最為迅速的消費類電子企業之一,也是全球領先的電視和移動設備品牌。目前,TCL在全球設有多個自有生產及研發中心,產品銷往北美、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲以及亞太等地區的160多個國家。TCL主要從事研究、開發和製造各類消費電子產品,包括電視(TCL電子:1070.HK)、手機、音訊設備以及智慧家居產品。



TCL是TCL科技集團股份有限公司(000100.SZ)的注冊商標。商標的所有權均歸屬於該商標的相應所有者擁有。



更多詳情,請登入官網:http://www.tcl.com/global/en.html。







