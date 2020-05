Monday, 11 May 2020, 11:07 HKT/SGT Share: 生物科技股被市場熱捧,核心股票如何揀選?

香港, 2020年5月11日 - (亞太商訊) - 上周五恒指高開逾200點,重上二萬四關,午後一度高見本周高位24263點,並且升抵50天線,收報24230點,升249點。恒指上周跌幅收窄至414點或1.7%,當中醫療保健行業周五收漲1.25%,成交額逾40億港元,全周累漲1.97%,仍是市場焦點。



長期以來,中國醫療保健產業市場被歐美外資巨頭壟斷,尤其是高門檻和高成長性的高端醫療器械和創新生物製劑等領域。



反觀心臟醫療器械方面,啓明醫療(2500.HK)、傑成醫療、微創心通和剛剛完成火熱招股的沛嘉醫療(9996.HK)等自主研發企業,在中國經導管主動脉瓣置換術(TAVR)市場之中一起形成了鮮有的國產領跑格局。



又如免疫治療領域,隨著中國越來越多有創新能力的生物製藥研發企業的涌現,歐美藥業巨頭對中國癌症藥物市場和免疫治療的壟斷正逐步被打破。例如,2018/2019年18A上市的君實生物(1877.HK)和信達生物(1801.HK)、恒瑞醫藥(600276.SH)和百濟神州(6160.HK)的國產PD-1單抗藥物相繼正式獲批上市,而近期上市的明星生物製藥企業康方生物(9926.HK),在癌症藥物市場和免疫治療領域兩大重點治療領域都有布局,也受到了專業醫療投資者的追捧。



中國創新生物醫藥企業發展趨勢正盛,加上今年疫情環境,更使得資本市場對對生物科技行業更趨熱捧。不過,生物科技股未有盈利,長年燒錢投入研發,上市後股價經受波動,非專業投資者可能感到無所適從,但又不可錯過如此投資良機。以近期火熱的康方生物為例,示範一下散戶該如何合適地關注生物科技公司的核心投資價值點。



首先,體現一個生物科技企業的創新能力的核心指標是其研發平臺。



康方生物擁有端對端全方位探索平臺(ACE)平臺,較其他同業更有遠見,能够在極少外部依賴的情况下高效自主地進行產品研發。2015年,康方生物作為國內首家向全球領先製藥公司默沙東授權完全自主研發的大分子抗體藥物序列的中國製藥公司,該平臺的研發實力也得到了國際藥業巨頭的認可。



其次,就是在核心競爭產品的實力和先機。



全球雙抗藥物市場規模預計將在2025年達到80億美元,康方生物率先搶占了雙抗藥物的賽道,新型潜在全球首創的靶向PD-1/CTLA-4雙抗藥物AK104早在2018年底便已進入臨床試驗階段,並已顯示出相較PD-1 和 CTLA-4 單克隆抗體聯合療法更加良好的安全性。除此之外,康方生物還有PD-1/VEGF雙抗也在臨床試驗階段,以及其他一系列以PD-1為基石的雙抗產品在源源不斷的開發推進過程中,形成了强大的雙抗產品戰略儲備,大大降低了單一產品的開發風險。



PD-1單抗領域方面,康方生物與中國生物製藥(1177.HK)附屬公司正大天晴合作開發及商業化PD-1單抗AK105(penpulimab),為具有差异化特點的潜在同類最佳藥物,已推進至多個II/III期關鍵性臨床試驗階段。而中國生物製藥擁有强大的專業腫瘤銷售團隊,將為康方生物AK105的商業化注入强大助力,這對未盈利生物科技公司未來如何成功實現商業化來說,無疑是一個極有力的保證。



此外,公司在免疫治療領域也有豐富的產品布局。例如,康方生物的AK101還是潜在首個本土開發的針對已驗證第二代自身免疫性疾病靶點IL-12/IL-23的單抗藥物,該藥有著療效類似或是優于現有唯一獲批同類藥物優特克單抗(ustekinumab)的潜力。公司也在其他熱門藥物靶點包括IL17,IL4R,IL1beta都有產品布局。



豐富多樣的抗體藥物,跑贏同行的研發平臺,以及臨近商業化的產品儲備,市場資金的熱捧一定程度上反映了康方生物的價值所在,以致公司于近期股價略有回調後立即再反彈,長期看來仍有上市空間。



市場分析人士認為,預期部分被沛嘉醫療凍結的打新資金將在本周招股結果公布後重新回籠,資金將逐步重投長期價值投資的港股標的,届時康方生物股價有望在資金支持下,走勢强度預期將逐步提升,更趨明顯。







May 11, 2020, 11:07 HKT/SGT

