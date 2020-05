Wednesday, 6 May 2020, 16:16 HKT/SGT Share: 國際評級機構標準普爾維持HTSC和華泰國際「BBB/A-2」評級,展望「正面」

香港, 2020年5月6日 - (亞太商訊) - 國際評級機構標準普爾發佈報告,維持對華泰證券股份有限公司(「HTSC」;股份代號:6886.HK)及子公司華泰國際金融控股有限公司(「華泰國際」)正面評級展望,授予HTSC和華泰國際「BBB」長期發行人信用評級及「A-2」短期發行人信用評級,並確認了HTSC擔保的高級無抵押票據「BBB」長期發行評級。標普認為,HTSC在未來一至兩年能夠將風險調整資本比率(RAC)維持在15%以上,這也是未來提升評級的重要標準之一。



「正面展望」反映了標普認為HTSC在未來兩年內有能力提升其資本狀況,預計其評級有機會被上調。標普認為HTSC的2020年第一季度盈利情況良好,而且定向股票交易方面的風險敞口受到良好控制。儘管市場波動較大,該公司的緩衝資本仍高於標普嚴格的資本評估準則。



此次評級將進一步鞏固HTSC在全球金融市場的領先地位,降低海外融資成本,利好跨境業務發展。根據公開資料,HTSC的2019年全年營業收入324.37億元人民幣,同比增長 32.36%,HTSC國際業務收入佔比為12.48%。



有關HTSC

HTSC是一家中國領先的綜合性證券集團,具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平台和敏捷協同的全業務鏈體系。



公司於1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易,股票代碼601688。在20多年的發展歷程中,公司把握了中國資本市場及證券業變革創新的歷史機遇,實現了快速成長,主要財務指標和業務指標均位居國內證券行業前列。



目前,公司在境內控股華泰聯合證券有限責任公司、華泰期貨有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司;在境內外全資設立華泰金融控股(香港)有限公司、華泰紫金投資有限責任公司、華泰創新投資有限公司、HTSC(上海)資産管理有限公司;參股南方基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、江蘇銀行股份有限公司、金浦産業投資基金管理有限公司、證通股份有限公司。





