國際評級機構標準普爾維持HTSC和華泰國際「BBB/A-2」評級，展望「正面」

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|Wednesday, 6 May 2020, 16:16 HKT/SGT
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香港, 2020年5月6日 - (亞太商訊) - 國際評級機構標準普爾發佈報告，維持對華泰證券股份有限公司（「HTSC」；股份代號：6886.HK）及子公司華泰國際金融控股有限公司（「華泰國際」）正面評級展望，授予HTSC和華泰國際「BBB」長期發行人信用評級及「A-2」短期發行人信用評級，並確認了HTSC擔保的高級無抵押票據「BBB」長期發行評級。標普認為，HTSC在未來一至兩年能夠將風險調整資本比率（RAC）維持在15%以上，這也是未來提升評級的重要標準之一。
「正面展望」反映了標普認為HTSC在未來兩年內有能力提升其資本狀況，預計其評級有機會被上調。標普認為HTSC的2020年第一季度盈利情況良好，而且定向股票交易方面的風險敞口受到良好控制。儘管市場波動較大，該公司的緩衝資本仍高於標普嚴格的資本評估準則。
此次評級將進一步鞏固HTSC在全球金融市場的領先地位，降低海外融資成本，利好跨境業務發展。根據公開資料，HTSC的2019年全年營業收入324.37億元人民幣，同比增長 32.36%，HTSC國際業務收入佔比為12.48%。
有關HTSC
HTSC是一家中國領先的綜合性證券集團，具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平台和敏捷協同的全業務鏈體系。
公司於1991年5月成立。2010年2月26日，公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易，股票代碼601688。在20多年的發展歷程中，公司把握了中國資本市場及證券業變革創新的歷史機遇，實現了快速成長，主要財務指標和業務指標均位居國內證券行業前列。
目前，公司在境內控股華泰聯合證券有限責任公司、華泰期貨有限公司、江蘇股權交易中心有限責任公司；在境內外全資設立華泰金融控股（香港）有限公司、華泰紫金投資有限責任公司、華泰創新投資有限公司、HTSC（上海）資産管理有限公司；參股南方基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、江蘇銀行股份有限公司、金浦産業投資基金管理有限公司、證通股份有限公司。
May 6, 2020, 16:16 HKT/SGT
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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