Wednesday, 6 May 2020, 12:25 HKT/SGT Share:

來源 易緯集團控股有限公司 易緯集團取得防恐級別玻璃代理權及新增醫療級別消毒服務

香港, 2020年5月6日 - (亞太商訊) - 易緯集團控股有限公司(「易緯集團」或「公司」,股份代號:3893.HK)欣然宣佈,成功取得德國防恐襲級別玻璃品牌SILATEC的大中華區授權代理,隨著全球對防恐襲的意識日益提高,市場潛力龐大。此外,集團亦與瑞士Saniswiss醫療級別消毒服務的認可供應商建立合作關係,旨在將消毒服務應用於商場及零售店鋪,該服務可有效殺滅新型冠狀病毒。



易緯集團主席兼行政總裁李偉生先生表示:「全球營商環境急速變化,加上新冠肺炎疫情持續,集團迅速應對,近日成功爭取SILATEC的代理權及成功與瑞士 Saniswiss 醫療級別消毒服務的認可供應商建立合作關係,不但可為現有客戶的解決方案增值,深化合作關係和提升利潤,同時有助拓展新客源,推動業務多元發展及增加收入,支持業務在疫情受控後重上軌道。」



德國SILATEC是 2017年G20峰會場地的專用防恐襲級別防彈玻璃,現時廣泛應用於歐洲政府大樓、國家銀行、國際知名博物館、珠寶、名店,以及歐美等地的超級豪宒及別墅, 比香港珠寶店所使用的防爆及防彈玻璃窗的規格更高。隨著全球對防恐襲的意識日益提高, 於香港以至仍未普及使用的亞洲地區,市場發展空間甚高。



瑞士Saniswiss為國際知名消毒品牌,其服務及產品遍及全球逾八十個國家的醫院、牙科診所及急救醫療服務,有效殺滅99.99%細菌及新型冠狀病毒,在疫情期間,隨著大眾對個人及環境衛生意識不斷提高,將大幅增加對Saniswiss產品及服務的需求,易緯集團期望把服務擴展至商場及零售店,把客戶的生命周期延長,提升業務效益。



關於易緯集團控股有限公司

易緯集團主要從事為全球高端珠寶及時尚品牌零售店舖提供定制及整體室內設計解決方案, 其中涵蓋的服務範圍廣泛,包括金屬、玻璃及木製品及傢俱供應、幕牆開發及製造、室內解決方案以及設計及項目諮詢。



易緯集團以香港為基地,並在德國、美國及深圳設有代表辦事處,並一直將其業務擴展至中國、美國、歐洲、中東及其他亞洲國家,長期為全球高端珠寶品牌及時尚品牌零售店鋪, 例如LVMH Group ( 如Chaumet、 Fred、Repossi、Dior等 )、 Richemont Group ( 如卡地亞、江詩丹頓等 )、Kering Group ( 如Gucci、 YSL、 Alexander McQueen等 )、Swatch Group、 Graff Diamonds,以及英國倫敦百貨公司Harrods等提供定制及整體室內解決方案。



欲瞭解更多易緯集團的資訊,請瀏覽公司網站:http://www.crosstec.com.hk。



投資者及媒體查詢:

Ms. Jenny Lai / Ms. Kristy Tsang

電話:(852) 2126 7076

電郵:jenny.lai@newsmilehk.com / kristy.tsang@newsmilehk.com



May 6, 2020, 12:25 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network