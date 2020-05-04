Monday, 4 May 2020, 17:26 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際榮獲國家級高新技術企業認定 進一步提升企業核心競爭力 並享受相關稅收優惠政策

香港, 2020年5月4日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號:6836.HK）宣佈，集團旗下山東天同食品有限公司（「山東天同」）榮獲由山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》，該高新技術企業資格的有效期為3年。







此次乃山東天同首次獲得高新技術企業認定。根據《中華人民共和國企業所得稅法》《高新技術企業認定管理辦法》等相關規定，山東天同將連續三年繼續享受國家關於高新技術企業所得稅減免的優惠政策，這標誌著集團在技術實力和創新能力上得到國家層面的高度認可與支持。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「山東天同首次通過國家高新技術企業認定，集團由此正式邁入高新技術企業行列。我們對山東天同在食品加工技術研發和自主創新方面得到肯定感到鼓舞。此項資質的認定，使集團在創新發展過程中享受更多國家層面的技術和政策支持。集團未來將繼續堅持自主研發，加大食品加工技術創新力度，以進一步提升集團的綜合核心競爭力，為股東創造更多利益 。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)



天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事 (i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯，玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及 (ii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「果小懶」和「天同時代」及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，集團作爲中國「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發及生產的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。 集團及其「繽果時代」自家品牌於2019年分別被國家機構評為中國罐藏食品領先企業及領先品牌。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/







May 4, 2020, 17:26 HKT/SGT

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