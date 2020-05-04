Monday, 4 May 2020, 12:51 HKT/SGT Share: 九陽股份（002242）：一季度內銷實現正增長 全年高品質發展可期

香港, 2020年5月4日 - (亞太商訊) - 年初突發的新冠肺炎疫情給社會經濟按下了「暫停鍵」，一季度國內GDP同比下降6.8%，實現社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0%。作為國民健康品牌的九陽股份（002242）也於近日發佈了2020年一季度報告。公告顯示，公司一季度共實現營業總收入17.02億元，同比下降5.37%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.47億元，同比下降9.91%。



公司表示，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，公司及時調整了銷售策略，在滿足疫情防控要求的前提下，積極組織復工復產，克服了線下門店停業、春節線下推廣活動取消、物流效率放緩等諸多不利因素，通過自建的新零售體系、系統化的全民直播體系等方式，努力實現了內銷業務的正增長。



在做好疫情防控工作的同時，公司深知廣大宅家網友對「樂趣」與「交流」的渴望，在線發起了「宅居免疫大挑戰」活動，足不出戶，讓網友們在有趣的互動體驗中，把宅居創意美食「玩」成了熱門話題，並創造了億級以上的自媒體傳播影響力。



3月，公司舉辦了首屆「九陽直播購物節活動」，數千名線下導購員同時在線，7天共計組織進行了2萬多場的直播。九陽LINE FRIENDS聯名款三明治機登陸薇婭直播間，連結一出，上萬台機器就被搶購一空，不少網友留言：「速度太快，根本搶不到! 」



為了實現業務在線、用戶在線、場景在線，公司搭建完成了系統化的直播體系，主要由明星網紅、KOL（意見領袖）、KOC（意見消費者）組成，並在新零售和在線直播等領域展開系列探索與實踐，線下門店導購團隊也加入到了直播大軍，努力為消費者打造一站式全品類、視覺化、互動式的購物場景。



特殊時期，隨著消費者對家電的健康屬性越來越關注，「除菌消毒」、「提升免疫力」成為爆款產品的必備標籤。公司也推出了一系列具備蒸汽殺菌功能的廚房小家電產品，如除菌率高達99.9%的小魔方洗碗機，做完飲品就會自己清洗、一鍵高溫蒸汽除菌的不用手洗豆漿機、破壁機，甚至能給奶瓶消毒的無塗層蒸汽飯煲，可噴射120℃的高溫蒸汽，殺菌率可達99.99%，除蟎率則可達到100%的蒸汽殺菌拖把等，這些產品均受到消費者的熱捧。其中，Shark蒸汽除菌拖把已連續10個月成為天貓蒸汽拖把行業TOP1，產品備受好評，甚至一度出現個別型號售罄的情況。



據悉，今年公司還將陸續推出更多適合新經濟時代主力消費群體的新品，緊握產品和渠道兩大主引擎，積極佈局未來新經濟和直播所帶來的商業機會，主動迎合並滿足消費者的新習慣和新要求，扎實推進數位化和裂變式新零售，全力培養新用戶、吸引新粉絲、建立新渠道，打造適合公司自身發展的新零售運營模式。並繼續積極擁抱運用5G移動互聯，努力實現全面數位化轉型，在社交電商、在線直播、O2O新零售等不同領域實現跨界運營，讓品牌、產品、使用者無縫聯接。







May 4, 2020, 12:51 HKT/SGT

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