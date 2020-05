Monday, 4 May 2020, 12:51 HKT/SGT Share: 九陽股份(002242):一季度內銷實現正增長 全年高品質發展可期

香港, 2020年5月4日 - (亞太商訊) - 年初突發的新冠肺炎疫情給社會經濟按下了「暫停鍵」,一季度國內GDP同比下降6.8%,實現社會消費品零售總額78580億元,同比下降19.0%。作為國民健康品牌的九陽股份(002242)也於近日發佈了2020年一季度報告。公告顯示,公司一季度共實現營業總收入17.02億元,同比下降5.37%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.47億元,同比下降9.91%。



公司表示,面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗,公司及時調整了銷售策略,在滿足疫情防控要求的前提下,積極組織復工復產,克服了線下門店停業、春節線下推廣活動取消、物流效率放緩等諸多不利因素,通過自建的新零售體系、系統化的全民直播體系等方式,努力實現了內銷業務的正增長。



在做好疫情防控工作的同時,公司深知廣大宅家網友對「樂趣」與「交流」的渴望,在線發起了「宅居免疫大挑戰」活動,足不出戶,讓網友們在有趣的互動體驗中,把宅居創意美食「玩」成了熱門話題,並創造了億級以上的自媒體傳播影響力。



3月,公司舉辦了首屆「九陽直播購物節活動」,數千名線下導購員同時在線,7天共計組織進行了2萬多場的直播。九陽LINE FRIENDS聯名款三明治機登陸薇婭直播間,連結一出,上萬台機器就被搶購一空,不少網友留言:「速度太快,根本搶不到! 」



為了實現業務在線、用戶在線、場景在線,公司搭建完成了系統化的直播體系,主要由明星網紅、KOL(意見領袖)、KOC(意見消費者)組成,並在新零售和在線直播等領域展開系列探索與實踐,線下門店導購團隊也加入到了直播大軍,努力為消費者打造一站式全品類、視覺化、互動式的購物場景。



特殊時期,隨著消費者對家電的健康屬性越來越關注,「除菌消毒」、「提升免疫力」成為爆款產品的必備標籤。公司也推出了一系列具備蒸汽殺菌功能的廚房小家電產品,如除菌率高達99.9%的小魔方洗碗機,做完飲品就會自己清洗、一鍵高溫蒸汽除菌的不用手洗豆漿機、破壁機,甚至能給奶瓶消毒的無塗層蒸汽飯煲,可噴射120℃的高溫蒸汽,殺菌率可達99.99%,除蟎率則可達到100%的蒸汽殺菌拖把等,這些產品均受到消費者的熱捧。其中,Shark蒸汽除菌拖把已連續10個月成為天貓蒸汽拖把行業TOP1,產品備受好評,甚至一度出現個別型號售罄的情況。



據悉,今年公司還將陸續推出更多適合新經濟時代主力消費群體的新品,緊握產品和渠道兩大主引擎,積極佈局未來新經濟和直播所帶來的商業機會,主動迎合並滿足消費者的新習慣和新要求,扎實推進數位化和裂變式新零售,全力培養新用戶、吸引新粉絲、建立新渠道,打造適合公司自身發展的新零售運營模式。並繼續積極擁抱運用5G移動互聯,努力實現全面數位化轉型,在社交電商、在線直播、O2O新零售等不同領域實現跨界運營,讓品牌、產品、使用者無縫聯接。







May 4, 2020, 12:51 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network