Wednesday, 29 April 2020, 16:56 HKT/SGT Share:

來源 創科實業 就全球新型冠狀病毒情況,創科實業公佈最新業務發展概況

香港, 2020年4月29日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理公司創科實業有限公司(「創科實業」或「集團」)(香港聯交所股份代號:669;美國 ADR:TTNDY)就全球新型冠狀病毒情況,公佈最新業務發展概況。



在得悉新型冠狀病毒疫情爆發之初,創科實業的首要任務是確保員工的工作環境安全。集團一直謹慎遵從所有關於新型冠狀病毒的各國和地區的安全規定。



雖然經歷短時間的輕微影響,集團供應鏈目前運作良好。同時,為了符合新型冠狀病毒相關之新規定,集團優良的產品開發系統亦已在迅速作出調整後全面投入運作。此外,我們在全球所有市場的銷售及推廣團隊亦如常高效運作。



儘管新型冠狀病毒疫情使營商環境充滿挑戰,我們樂見需求錄得明顯回升。DIY工具、戶外園藝產品及地板護理產品銷售均錄得顯著增長。MILWAUKEE專業分部銷售在全球市場持續攀升,實在令人鼓舞。創科實業的另一個業務亮點,乃環球電子商貿業務錄得強勁增長。我們一直與電子商貿客戶緊密合作,把握市場迅速轉移至網上銷售及路邊取貨的趨勢。以上各種正面因素均預示集團未來表現良好。



展望未來,創科實業將繼續積極投放資源於開發市場矚目的突破性新產品。我們的新產品亦將如期發佈,當中包括革命性的MILWAUKEE MX FUEL充電式設備系統,而各業務單位亦將於二零二零年按計劃推出一系列改變市場的嶄新產品。



我們相信創科實業在行業中擁有獨特的市場地位,使我們可以繼續引領市場。集團擁有極度穩健的資產負債表,並維持嚴謹的固定及營運資金管理。與此同時,優秀的管理團隊不僅帶領集團在目前的困難時期取得成功,更帶領集團繼續向其全球領導地位及坐擁卓越財務優勢的目標邁進。



關於創科實業

創立於一九八五年,並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理產品及配件等充電式技術的全球領導者,專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎:強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運,以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略,鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品,以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及器具。



創科實業乃恒生指數、富時發達市場指數及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標,集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標,集團獲授權使用。







Apr 29, 2020, 16:56 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network