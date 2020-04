Wednesday, 29 April 2020, 16:31 HKT/SGT Share: 濱海投資引入中石化長城燃氣為戰略投資者 擁29.99%股權成第二大股東

香港, 2020年4月29日 - (亞太商訊) - 濱海投資有限公司(「濱海投資」或「公司」,股份代號:2886.HK)於2020年4月23日欣然宣佈,公司作為發行人,與認購人中石化長城燃氣投資有限公司(「長城燃氣」)訂立認購協議,認購人以每股1.33港元向該公司認購合共1.78億股認購股份,相當於公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約13.14%。



同日,公司控股股東泰達香港置業有限公司(「泰達香港」)作為賣方,與買方長城燃氣訂立股份買賣協議,買方向賣方按出售價(與認購價相同)購買合共2.28億股出售股份。相當於公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約16.85%。緊隨認購事項及出售事項完成後,公司控股股東泰達香港持股35.43%,長城燃氣持股29.99%,成為公司第二大股東。長城燃氣是中國石化集團公司旗下從事天然氣終端利用投資業務的唯一平台和全資子公司,主要投資範圍包括但不限於天然氣管道、天然氣分佈式能源、城市燃氣等清潔能源項目的投資、運營。



公司認為,公司專注於建造燃氣管道網絡、燃氣銷售及安裝服務,而中國石化及其附屬公司則能獲取石油及天然氣資源。因此,預期透過引進長城燃氣為本公司之戰略投資者,雙方將實現供應鏈協同效應。為進一步鞏固業務合作,本公司可能與中國石化及╱或其附屬公司作進一步磋商,並於日後訂立進一步業務協議。



有關濱海投資有限公司(股份代號:2886.HK)

濱海投資有限公司主要於中國大陸投資建設和經營城市燃氣管道網絡,提供燃氣工程施工及安裝服務,供應及提供天然氣,銷售液化石油氣。公司於2014年2月11日成功於香港聯合交易所轉主板上市,股票代號「2886」,天津市大型國有企業天津泰達投資控股有限公司為濱海投資之控股股東。公司堅持以中國國策為先,為工、商業用戶和城市居民提供潔淨能源,一直致力於開拓大陸城市燃氣市場,是最早介入中國城市公用事業的外資企業之一。濱海投資憑藉長期的行業經驗、安全可靠的服務質量和專業知識,以及與地方政府的密切關係,燃氣業務發展已分佈全國七省和兩直轄市。依托於環渤海經濟中心城市——「天津」的良好資源優勢,憑藉濱海新區的高速發展,公司以嶄新的面貌融入濱海新區的發展大潮之中,做强燃氣主業,擴大自身規模。欲瞭解更多有關公司的信息,請瀏覽公司網站http://www.binhaiinv.com/。





