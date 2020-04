Tuesday, 28 April 2020, 17:16 HKT/SGT Share: 中國力鴻2019年純利大幅提升至人民幣396.5百萬元 完善網絡佈局 強化平台建設

科技創新 引領未來



香港, 2020年4月28日 - (亞太商訊) - 中國力鴻檢驗控股有限公司 (「中國力鴻」或「公司」,聯同其轄下附屬公司,統稱「集團」;股份編號:1586) 公佈截至2019年12月31日止年度(「年內」)的全年業績。



年內,受益於集團在能源及大宗商品檢測和檢驗業務的成功佈局及穩健發展,集團錄得收入人民幣396.5百萬元,同比大幅增長69.6%。集團毛利由2018年的人民幣122.9百萬元大幅增長51.5%至2019年的人民幣186.2百萬元。集團年內利潤由2018年的人民幣4.9百萬元大幅增長486.8%至2019年的人民幣28.8百萬元。董事會建議向股東派發截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.0375元,以回報廣大投資者的支持。



持續完善服務網絡 豐富業務結構 擴充優質客戶 提升競爭優勢



集團在亞太地區不斷完善的能源檢測服務中心網絡將發揮巨大的本地服務優勢,統一的管理將不斷降低服務邊際成本,提升競爭優勢及盈利能力。年內,在中國境内擁有20個檢驗機構和實驗室,覆蓋了國內主要的貿易港口和城市,包括香港、秦皇島、唐山、天津、滄州、南京、江陰、湖南、湖北、廣州、珠海、新疆、陝西、內蒙古、大連、舟山、廈門、南京及東莞。在境外擁有8個檢驗機構和實驗室,覆蓋了新加坡、印度、馬來西亞、印尼、巴基斯坦、文萊及澳洲。集團戰略客戶包括國家能源集團、陝煤集團、中煤集團、伊泰集團、大唐集團、華潤集團、中石油、中石化、中海油、中化工、中化、殼牌(Shell)、BP、埃克森美孚(Exxon-Mobil)、雪佛龍(Chevron)、道達爾(Total)、沙特阿美(Saudi Aramco)、阿聯酋石油(ENOC)、俄石油(Rosneft)等等。



持續優化內控體系建設 加大科技創新研發 提升核心競爭力



集團通過優化績效機制,強化投資管理,引入管理工具等方式,繼續加強集團管控能力建設和核心團隊執業能力建設。年內,集團與國際企業管理解決方案巨頭SAP啟動ERP&HR信息化管理項目,借助成熟的管理工具以整合企業生態下各項信息和資源,並成立「創新事業部」探索和挖掘符合集團戰略發展方向檢測領域的新產品線,為未來新業務打下基礎。集團認為核心團隊及領導力決定企業的長遠發展,集團將積極加強平台建設,合理分配資源,以「聯邦制」和「孵化制」的模式,探索符合戰略發展方向的創新業務,吸引優秀人才加盟。集團積極參與國家標準以及行業標準的制定,共參與起草國家標準4項,創立企業標準39項。集團自主研發的Leon LIMS智能實驗室系統覆蓋檢測業務領域「全業務+全流程」,實驗室作業實現集團化業務管控,自主設計國內首套煤檢智能制樣機器人系統投入使用,大幅降低人工成本,提升服務效率,為公司持續發展提拱重要保障。集團未來仍會在科技研發應用方面不斷投入,持續鞏固能源檢測技術領先地位及擴大同業競爭優勢。



中國力鴻檢驗控股有限公司執行董事兼副主席楊榮兵先生表示:「2020年,我們繼續夯實主業,勇於開拓衍生及創新業務,多維度推進企業平台化建設,鞏固『力鴻』在能源檢測領域品牌的認知度、公信力,加強精細化管理,持續提升市場佔有率和綜合實力,致力為廣大股東帶來最佳的回報。」







