中國透雲舉行盛大動土奠基儀式 打造全球首座萊茵衣藻工廠

香港, 2020年4月27日 - (亞太商訊) - 從事包裝產品設計、研發、生產及銷售,並為中國快速消費品行業提供產品包裝上的二維碼以及商務智能資訊技術解決方案的市場領導者中國透雲科技集團(「中國透雲」,連同其附屬公司統稱為「集團」;股份代號:1332),日前(4月23日)假集團位於山西長治市潞城區的萊茵衣藻生產基地舉行動土奠基儀式,慶祝項目正式啟動。奠基儀式成功邀得區委常委兼常務副區長馮麗華親臨主持,聯同潞城區區委書記秦蘇良、區委副書記兼區長郭強、潞城經濟技術開發區主任王敏以及中國透雲一眾管理層,共同見證全球首座萊茵衣藻工廠落戶潞城,標誌著中國透雲的業務發展邁向新里程。



中國透雲首座萊茵衣藻工廠動工奠基儀式在山西長治市潞城區隆重舉行,象徵集團全力支援加速推進國內經濟高品質轉型發展。



眾官員及集團代表為萊茵衣藻工廠破土動工。



中國透雲的萊茵衣藻生產基地位於潞城潞華街道西村,佔地186畝,毗鄰長邯高速潞城收費站和國道207線,交通便利,區位優勢明顯。集團預計為此工廠建設項目投資三億元人民幣,預期於2021年首季度末開始投產。



中國透雲主席王亮表示﹕「集團十分欣喜早前與美國著名萊茵衣藻公司訂立協議,將此項專利生產技術引入中國,並得到山西政府大力支持,合作建設全球首座萊茵衣藻工廠。萊茵衣藻技術在醫學、酶製劑、食品方面具廣泛應用;其採用先進的發酵專利技術,具佔地少、產量高、產品健康及功能顯著等優勢。隨著人們對健康意識提高,在國內生產萊茵衣藻粉及相關產品讓我們為國家加速推進經濟高品質轉型發展專案建設作出一番貢獻。我們預期工廠於明年投產後,每年生產高達4000噸衣藻粉,將每年為集團帶來約十億元人民幣的可觀收入。新工廠的建立有助推動集團發揮優勢,提升在市場的綜合競爭力,同時有助潞城區面對疫情逆勢而上。」



山西政府代表期望萊茵衣藻生產基地的成功,將能為國家的工醫藥、生物製藥及食品加工產業打下穩固基礎,完善現代化產業體系並提供強而有力的支援。潞城區未來將圍繞十大產業集群作招商引資,積極搭建園區承載、技術支撐、企業孵化、金融服務等平台,加快引進培育一批貢獻率高、前景廣闊的企劃。



中國透雲於本年初與Triton Algae Innovations, Ltd.(Triton)訂立一份擴大規模計劃及特許協議,許可集團利用Triton發明的醋酸鹽發酵工藝及其篩選的萊茵衣藻藻種進行大規模生產項目。集團隨後於二月與山西省長治市潞城區人民政府訂立萊茵衣藻項目合作協議書,合作建設萊茵衣藻粉及相關產品的生產設施,而山西政府會為集團提供有關設施的土地使用權及推動相關設施的建設。集團將善用國家及地方政府的支援,努力發展全面的萊茵衣藻生產設施,為股東帶來更大回報。



關於中國透雲科技集團有限公司

中國透雲科技集團有限公司(股份代號:1332)主要從事包裝產品設計、研發、生產及銷售,同時也是向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務逾二十載,在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間,目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務,擁有長期穩定的客戶群。



如欲查詢更多資料,請瀏覽集團網頁:http://chinatouyun.com.hk/zh-hant/。







