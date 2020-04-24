Friday, 24 April 2020, 18:20 HKT/SGT Share: 研发强劲無懼竞争 康方生物後發制人底氣足

香港, 2020年4月24日 - (亞太商訊) - 由於新冠病毒的出現，醫療板塊很可能成為貫穿2020年的投資主線。疫情重新塑造了人們對健康的認知，也為整個醫療板塊的發展帶來了巨大機會。2020年註定是醫療企業的高光之年，創新藥企業更是備受資本青睞，最近上市的生物科技股都表現不錯。2019年12月上市的康寧傑瑞（9966.HK）和2020年3月上市的諾誠健華（9969.HK）上市第一天都高出招股價不少，而且兩者股價均趨勢上揚，迄今康寧傑瑞高出招股價近70%，諾誠健華高出招股價約50%。可謂老火煲靚湯，越燉越有。



作為國內临床阶段生物製藥企業的後起之秀，康方生物（9926.HK）主攻腫瘤、免疫及其他治療領域。公司已於4月17日在港交所完成招股，初步已錄得638倍超額認購；凍結資金近1650億港元，有望成為2020年港股凍資王，且為港股18A生物醫藥上市公司中凍資金額最大的公司。據悉，公司以招股價上限16.18港元定價，是次融資額逾3億美金，有望成為2020年港股凍資融資雙料王。



憑藉強勁的研發和生產實力，康方生物一直是資本寵兒，此前公司已經過4輪融資，其中，國內著名國字號投資基金深創投全程跟隨參與了每一輪融資。香港嘉華集團旗下私人公司作為投資主體也在 IPO前一輪融資入股康方生物，堅定看好國內醫療健康領域的發展，也表現了對康方生物的認可。據悉，康方生物上市前基石投資者大牌雲集，合共認購約1.63億美元股份，由世界頂級長線基金富達基金(Fidelity)和專業醫療投資基金清池資本(Lake Bleu)領銜，陣容之強可以說是近年之最。未來，藉助上市後更充足資金的幫助下，康方生物將繼續加強產品的研發及商業化，以在行業競爭中突出重圍。



PD-1單抗藥後發優勢明顯



根據招股書披露，康方生物主力產品之一是自主研發的PD-1單抗藥penpulimab（AK105），該產品是臨床開發後期、具差異化且可能是同類最佳的PD-1單克隆抗體候選藥物。目前，國內有6種獲批的PD-1療法，涉及獲批准藥物的89項使用PD-1抗體療法治療多種適應症的III期臨床試驗正在進行。



儘管在國內PD-1競爭已是紅海，但康方生物仍有十足的底氣突出重圍。由於AK105移除不良的可結晶(Fc)受體介導效用功能，其有別於所有目前市面上銷售的PD-1抗體。這區別讓AK105於迄今的臨床試驗中證明其實現的強大療效和安全性，亦使康方生物的AK105獲得行業廣泛認可。



針對大適應症的註冊階段PD-1抗體候選藥物AK105，得到了中國生物製藥合作下的開發和商業化夥伴關係的支持。AK105不僅是中國生物製藥唯一可用於開發基於PD-1的單一療法的PD-1抗體，還是與正大天晴的安羅替尼聯用的聯合療法PD-1抗體。



康方生物已經在澳洲和中國啟動七項針對AK105的臨床研究，包括正在中國進行專注於安羅替尼聯合試驗的五項註冊試驗。根據目前的臨床開發計劃，預計將於2020年中在中國提交 (AK105)治療復發性或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的首次NDA。公司已分別於2018年3月及4月獲得FDA針對評估AK105的兩項IND批准。



產品線豐富雙抗全球領先



康方生物具備強大的研發實力，其自主開發的ACE平台涵蓋了全面的藥物發現和開發功能。康方生物還具有符合NMPA、FDA及EMA監管的國際GMP標準的強大內部生產能力，過去四年成功生産了9種臨床階段的抗體候選藥物，並於2016年建立了華南地區第一家採用具有中央控制系統的GEFlexFactory技術的生物製劑生產設施。基於自身的ACE平台，康方生物開發出中國最豐富、最多樣化的創新抗體藥物在研管線之一，涉及20多個藥物開發項目。



除了優勢明顯的AK105，公司自主研發的AK104雙抗產品更是全球領先。AK104是一種新一代潛在首創人源四聚體雙特異性抗體候選藥物，在腫瘤微環境中的T細胞的結合親和力高於在外周位點的結合親和力，同時相對降低的活化T細胞攻擊外周位點健康組織的傾向，具有更高的臨床安全性。此外，康方生物亦以高達2億美元的總代價將全自主發現的CTLA-4單克隆抗體候選藥物AK107的許可權授予默沙東，從而成為中國第一家向全球領先製藥公司對外授權使用完全自主研發的單克隆抗體的生物技術公司。



憑藉過硬的實力與出色的產品，康方生物迅速在創新藥市場站穩腳跟，自公司成立以來就一直備受各界實力強大的基金支持，頂級資本與大牌投資人雲集，康方生物的未來值得看高一線。創新藥企業一直都是港股市場的「香餑餑」，於港交所上市後，康方生物有望獲得充裕的資本支持，從而進一步擴充自身實力，展現出後發制人的「狠勁」。







Apr 24, 2020, 18:20 HKT/SGT

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