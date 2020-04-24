Friday, 24 April 2020, 16:46 HKT/SGT Share:

來源 日清食品有限公司 日清食品將發展即食鮮切蔬菜業務 為消費者提供健康、新鮮、美味，且方便及價錢合理的選擇

香港, 2020年4月24日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公佈，集團將斥資約港幣700萬元在香港建立旗下第一條即食鮮切蔬菜（預先包裝）的生產線。該全新的生產線將設置於集團位於大埔工業邨的冷凍食品廠內，並預計於2020年12月投入生產。隨著消費者對健康意識的增強以及將來業務持續發展，日清食品擬會進一步投資以擴大相關業務。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「我們一直積極而謹慎地尋找合適的合作伙伴和設備作投資，以鞏固我們的產品組合和提高生產效率。集團將善用日本最先進的生產和管理專業技術來開發即食鮮切蔬菜業務，目標是為健康意識日益增強的消費者帶來健康、新鮮、美味，而且方便又價錢合理的選擇。憑藉我們生產和銷售即食麵、零食和冷凍食品的資源和專業知識，相信這新的即食鮮切蔬菜業務將會擴大集團的產品組合及客戶群，進一步增加收入來源和提高整體競爭力。」



日清食品是即食麵的發明者，也是華南地區和香港即食食品的主要生產商，核心品牌包括「合味道杯麵」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」和「福」。集團亦積極發展其他非即食麵業務，包括「Kagome」蔬菜汁、「日清湖池屋」薯片、薯條、穀物麥片，以及分銷業務。



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集團」；股份編號：1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。詳情請流覽www.nissingroup.com.hk。



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