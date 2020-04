Thursday, 23 April 2020, 16:29 HKT/SGT Share: 康方生物連獲大基金青睞 香港嘉華集團入股

香港, 2020年4月23日 - (亞太商訊) - 新冠疫情在全球肆虐,人們的健康意識得以增強,生物製藥公司受到眾多資本的追逐。於17日中午截止公開發售的生物醫藥技術公司康方生物(9926)再現市場熱捧,其初步已錄得逾600多倍超額認購;凍結資金1665億港元,有望成為2020年港股凍資融資雙料王。



康方生物成立以來備受大基金關注,不僅國字號投資基金深創投全程跟隨,更在IPO前一輪獲香港嘉華集團旗下相關基金入股,令人遐思香港嘉華集團有意借康方生物這只「金雞」收醫療健康領域的「金蛋」,為康方生物後市更添利好因素。



股東多元基石投資者強力 香港嘉華集團入局後市價值看漲



康方生物出色的研發技術和基本面獲得行業的廣泛認可,更吸引眾多資本競相追逐。基石投資者大牌雲集,由世界頂級長線基金富達基金(Fidelity)和專業醫療投資基金清池資本(Lake Bleu)領銜,奧博資本(OrbiMed)、博裕資本(Boyu Capital)、Hudson Bay等國際大牌基金共同參與,陣容之強,可以說是近年之最。



值得一提的是,香港嘉華集團旗下相關基金亦在IPO前一輪融資入股康方生物,這意味著香港嘉華集團在醫療健康領域進行了發力和對康方生物實力的認可,更令人憧憬康方生物的後市價值和未來發展。



成立8年以來,康方生物共進行了四輪融資。在此期間,國內著名的國字型大小投資基金深創投全程參與了每一輪融資,大牌基金為康方生物「保駕護航」。估值方面,康方生物2015年A輪融資後估值為3.30億元,D輪融資後估值為8.36億美元,康方生物以其紮實的執行力和資產質量為投資人帶來了豐厚的回報。



最近上市的生物科技股都表現不錯。2019年12月上市的康寧傑瑞和2020年3月上市的諾誠健華上市首日分別比招股價漲逾30%、9%,且接下幾個月都穩步上揚,迄今康寧傑瑞比招股價高出近70%,諾誠健華上市近兩個月,比招股價高出約50%。可謂老火煲靚湯,越燉越有。康方生物在上市後,股價也亦值得期待。



獲得行業廣泛認可 研產銷優勢明顯



康方生物在研發領域優勢明顯,其全方位探索平台(「ACE平台」),涵蓋了全面的藥物發現和開發功能,包括靶點驗證、抗體發現與開發、CMC和符合GMP要求生產。通過自身的ACE平台,康方生物開發出中國最豐富、最多樣化的創新抗體藥物在研管線之一,涉及20多個藥物開發項目,包括12個處於臨床階段開發的抗體,6個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)及4個獲得FDA的IND批准的抗體。



康方生物具有符合NMPA、FDA及EMA監管的國際GMP標準的強大內部生產能力,過去四年成功生産了9種臨床階段的抗體候選藥物。目前公司在廣州興建總共可容納40000升的生物反應器,其中一期總計約容納16000升的生物反應器,預期2020年底前完成安裝及投入營運。



康方生物與中國生物製藥(1177.HK)的附屬公司正大天晴合作,利用其約12,000名銷售人員推動PD-1抗體候選藥物(penpulimab (AK105))的商業化進程。此外,康方生物是中國第一家向全球領先製藥公司對外授權使用完全自主研發的單克隆抗體的生物技術公司,向默沙東對外授權使用CTLA-4抗體(AK107),總代價高達2億美元。



中國癌症患者人口佔全球近四分之一,在龐大患者群體及臨床資源方面為開發生物製劑提供絕佳的機遇。根據弗若斯特沙利文報告,中國腫瘤免疫治療法市場規模預計到2023年將達124億美元,期間復合年增長率高達112.2%。作為國內領先的創新藥企業,上市後的康方生物有望借勢打通研產銷,在腫瘤治療領域取得重要進展,達到快速發展的戰略目的。







Apr 23, 2020

