Wednesday, 22 April 2020, 17:09 HKT/SGT Share: 中滙集團（0382. HK）公佈2020財年中期業績 淨利潤同比大增約61.1%至約人民幣1.471億元

中期每股派息4.9港仙

業績增長高於盈喜公告指引

香港, 2020年4月22日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2020年2月29日止六個月（「報告期內」）未經審計之2020財年中期業績。報告期內，本集團共運營4所學校，即於中國粵港澳大灣區（「大灣區」）運營廣東財經大學華商學院（「華商學院」）及廣州華商職業學院（「華商職業學院」），於澳大利亞運營一家民辦教育機構澳洲國際商學院，及於報告期內新收購新加坡民辦教育機構NYU Language School。



（香港辦事處）左起：首席財務官兼公司秘書黃成滿先生、執行董事兼董事會主席廖榕就先生、執行董事兼首席執行官廖伊曼女士、企業融資與投資者關係部總監印國庭先生



（廣州總部）首席運營官劉文琦女士



業績亮點 （截至2020年2月29日止六個月未經審計之財務數據）

- 在校學生人數同比增加8.0%至35,300人

- 華商學院平均學費同比增長11.3%至人民幣24,315元

- 華商職業學院平均學費同比增長3.4%至人民幣15,573元

- 收入同比增長約18.9%至約人民幣4.183億元

- 毛利同比增長約23.3%至約人民幣2.041億元

- 毛利率同比提升1.8個百分點至48.8%

- 經調整淨利潤1同比增長約35.4%至約人民幣1.508億元

- 經調整淨利潤率同比提升4.4個百分點至36.1%

- 淨利潤2同比增長約61.1%至約人民幣1.471億元

- 淨利潤率同比提升9.2個百分點至35.2%

- 中期每股股息4.9港仙

註：（1）經調整淨利潤是包括了三項一次性的調整的淨利潤：1）匯兌損益（2020財年中期：虧損人民幣2,364,000元；2019財年中期：收益人民幣565,000元）；2）有關員工激勵股權及股份計劃的股份為基礎的付款（2020財年中期：人民幣1,345,000元；2019財年中期：無）；3）上市開支（2020財年中期：無；2019財年中期：人民幣20,710,000元）（2）為持續經營業務所得利潤



於報告期內，本集團的業績錄得顯著增長：在校學生人數同比增加8.0%至35,300人；華商學院平均學費同比增長11.3%至人民幣24,315元，華商職業學院平均學費同比增長3.4%至人民幣15,573元；收入同比增長約18.9%至約人民幣4.183億元；毛利同比增長約23.3%至約人民幣2.041億元，毛利率同比提升1.8個百分點至48.8%；經調整淨利潤同比增長約35.4%至約人民幣1.508億元，經調整淨利潤率同比提升4.4個百分點至36.1%；淨利潤同比增長約61.1%至約人民幣1.471億元，淨利潤率同比提升9.2個百分點至35.2%；本集團董事會釐定派發中期每股股息4.9港仙。



運營回顧



華商學院於報告期內，在校友會2020年獨立學院排名中位列全國第29位，較去年提升了6位，辦學層次為「中國高水平獨立學院」。華商學院於報告期內共開設37門本科課程，包括新增稅收學、化妝品科學與技術及中藥學3個專業。按2019/2020學年入學人數計，華商學院的五大專業為會計、英語、國際經濟與貿易、金融工程及中國文學，其中，會計學和新聞學分別為「廣東省特色重點學科」和「廣東省高校重點培育學科」，且均被納為「廣東省一流本科專業建設點」。2019/2020學年，華商學院的文科分數線超過廣東省文科分數線31分，理科分數線超過廣東省理科分數線28分。於報告期內，華商學院的在校學生人數為24,110名，同比增加6.5%，其在校學生平均學費為人民幣24,315元，同比增長11.3%。



華商職業學院於報告期內共開設44項專科學歷課程，包括新增醫學美容技術、健康管理、市內藝術設計及汽車電子技術等10個專業，其中，旅遊專業及酒店管理專業被廣東省教育廳評定為「重點建設學科」之一。於報告期內，華商職業學院在校學生人數為10,661人，同比增加11.8%，其在校學生平均學費為人民幣15,573元，同比增長3.4%。



澳洲國際商學院提供職業教育課程和非學歷短期課程，於報告期內共開設22項培訓課程，該等課程分為五大類：口譯、英語、商業會計、信息技術及兒童保育和社區服務課程。學生在完成所有相關計劃規定的課程後，可獲得澳洲國際商學院頒發且經相關培訓機構（如National Accreditation Authority for Translators and Interpreters）承認或認可的證書，或文憑或高級文憑。於報告期內，澳洲國際商學院有506名在校學生。



本集團於報告期內收購新加坡民辦教育機構NYU Language School。該學校成立於1991年，擁有新加坡教育部門EduTrust的權威認證，為新加坡當地學生以及國際學生提供長短期語言培訓課程及各類新加坡學校入學預備課程，具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。本集團在現有NYU Language School基礎上開拓了新加坡新校址，新校址位於市中心區域，地理位置優越，交通便利，周邊大學林立，如新加坡國立大學及南洋藝術學院等高等院校皆可短時間內到達。新校址預計於2020年第二季度投入使用，屆時將陸續加入新的教學內容，如集團的「環球嵌入式教學計劃」將持續為中國華商學生增設海外短期課程（如藝術類、園林設計類等課程）。本集團於2019年12月收購NYU Language School後直至報告期末的在校學生人數為23名。



業務進展及展望



於報告期內，本集團經歷全球爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情（「疫情」）。疫情對本集團所處的高等教育行業影響甚微，旗下院校華商學院和華商職業學院於2020年3月初如期開學。本集團貫徹國家「停課不停學」方針，積極安排學生上課由線下轉為線上，線上教學進展順利。除此之外，本集團的「華商E家」APP在應對此次疫情期間充分凸顯了優勢，在互聯網輔助教學、教職工及學生管理服務、教職工及學生生活等方面，都提供了各項便捷服務。本集團也將抓緊此次線上教學的機會，著眼未來，不斷發現、發掘典型案例，為線上教學改革打下基礎。展望未來，本集團將持續強化主營業務並大力發展職業教育培訓業務，不斷優化本集團的教育服務質量，提升整體運營水平並實現以多樣化模式帶來更高盈利能力：



持續強化主營業務：



提升辦學條件 積極增加教學資源



四會新校區：四會新校區將如期於2020年9月投入運營，該新校區面積約為533,300平方米（800畝），可容納學生約16,000人，預計在校學生總數每年將錄得不少於3,000人的淨增。



原有增城校區：華商科技中心和華商國際會議中心目前均按照原有進度於增城校區進行工程建造。科技中心主要用於相關教學活動；國際會議中心主要用於舉行行業或校企會議、舉辦學術活動和實踐培訓等。



豐富多元化教育服務



深圳新佈點：深圳辦學點位於深圳市南山區萬象天地商圈，預計於2020年第二季度投入運營。該辦學點主要用作高端職業證書培訓及考試（如金融科技師資格證書、大數據╱人工智能類證書及相關特許秘書公會資格證書等培訓及考試）、高端商務活動和學術沙龍、創新創業基地╱孵化器、課外實踐基地、就業實習技能培訓等。我們將會視其為境內外的窗口，承載起粵港澳大灣區的高端職業教育培訓業務。



優化課程



與商湯達成全面戰略合作：本集團於2019年11月12日與全球領先的人工智能平台公司商湯集團有限公司簽署全面戰略合作協議，合作內容包括開展人工智能課程，包括為華商學院和華商職業學院全校學生提供通識課，以及為華商學院和華商職業學院數據科學學院學生提供專業課； 與院校優勢學科結合培養複合型人才。集團計劃於2020/2021學年開始相關課程的授課。



與西南政法大學合作：本集團於2019年12月31日與位於中國重慶的西南政法大學簽訂了關於合作成立西政華商學院之合作協議，雙方合作開展聯合學士學位培養，即商科+法學雙學位課程複合型人才。集團預計該雙學位課程的學費將有比較可觀的增幅。



與金蝶集團達成全面戰略合作：本集團於2020年3月12日與亞太區領先的企業管理軟件及電子商務應用解決方案供應商金蝶軟件（中國）有限公司簽署全面戰略合作協議。雙方攜手全力推動產教融合，藉此培養適應企業數字化管理的複合型應用型人才。



拓展國際網絡 優化教學服務質量



新加坡新校址：本集團在現有NYU Language School基礎上開拓了新加坡新校址，預計於2020年第二季度投入運營。該新校址位於市中心區域，交通便利，周邊大學林立，如新加坡國立大學及南洋藝術學院等高等院校。屆時，新校址的教學內容在提供長短期語言培訓課程及語言預科課程之外，還能提供大專學歷課程及運營其他高校的本科和碩士課程，以及各類非學歷職業教育職業培訓課程和創新創業類課程。



倫敦新校區：本集團正在推進倫敦新校區的相關籌備工作，其中，軟件方面如申請牌照等工作一直在持續進行，但硬件方面因為疫情的原因，本集團管理層決定暫緩，爭取在適當的時間進一步積極落實。截至目前，本集團對籌備倫敦新校區還未有很多投入。



大力發展職業教育培訓業務：



本集團的職業教育培訓業務在國家鼓勵於職業院校、應用型本科高校啟動學歷證書職業技能等級證書制度試點，即「1+X」證書制度的背景下持續擴大。



職業教育培訓業務是本集團的高增長與高毛利率業務，因此其將成為本集團新的收入增長點。本集團預計2019/2020財年此版塊業務的收入將同比增加約50%以上（2018/2019財年約人民幣900萬元），同時其毛利率將超過主營業務的毛利率（主營業務毛利率：2018/2019財年約48.6%）。本集團於報告期內發展職業教育培訓業務的舉措如下：



本集團積極與行業領先機構╱學校合作展開國內外高端職業教育培訓課程：包括與商湯合作開發人工智能相關課程（預計於2020年第二季度開始）；與金蝶集團合作開發企業數字化管理人才相關課程（預計於2020年第二季度開始）；及與西南政法大學合作結合海外教育資源開展法學類職業培訓項目（預計於2020/2021學年開始）;



本集團於增城校區已有較為豐富的課程：如CFA、初級會計師、計算機等級、教師資格證、英語四六級、雅思等職業資格證書培訓課程；



本集團不斷推進增城校區繼續教育學院成人教育：預計成人教育的收入貢獻將於2020/2021學年及之後日益凸顯。



中滙集團控股有限公司執行董事兼董事會主席廖榕就表示：「受惠於國家對教育行業的支持及大灣區天然的人口紅利，中滙集團以為『大灣區培養專業人才』的定位清晰。我們2020財年中期業績理想，並且超越了盈喜公告30%的指引。在疫情之下，這份業績更是難能可貴，也是一份驚喜。我們一直以來高度重視股東的利益，此次中期派息是自上市後首個完整的半年度派息，分紅比率維持了2019年報中披露的30%。由於中滙集團是於2019年7月16日上市，第一次派息是在2019財年即截至2019年8月31日止，故第一次的派息僅為大約1個半月時間區間的股息，即每股1港仙，而這次中期派息達4.9港仙。我們力爭維持良好業績、業績增長及穩定派息，以回饋股東對我們的長期支持。」



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）為大灣區最大的民辦商科高等教育集團（按2017/2018學年商務專業總入學人數計），及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。截至2020年2月29日止，本集團的在校學生人數為35,300名。於中國，中滙集團目前於廣東省營運兩家中國民辦高等教育機構，即華商學院及華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點，以幫助學生在畢業時獲得就業前景，把握大灣區湧現出的就業機會。於海外，本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院，提供職業教育課程和其他非學歷短期課程。本集團亦於2019年12月收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的民辦教育機構NYU Language School，並在該校的基礎上開拓了新加坡新校區。新加坡新校址預計於2020年第二季度開始投入運營，具有提供國際認可課程資質，以及在新加坡招收本地學生和海外留學生的資質。







Apr 22, 2020, 17:09 HKT/SGT

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