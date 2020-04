Wednesday, 22 April 2020, 16:34 HKT/SGT Share: 康方生物凍資1665億躋身「凍資王」 研發強市場熱超購639倍

香港, 2020年4月22日 - (亞太商訊) - 近年來,中國生物製劑市場快速增長,預計從2018年到2023年,複合年增長率將達到19.6%。2020年港股市場上生科股表現亮眼,有突破性產品的生科股受到投資者的追捧。



廣東省中山市康方生物公司大樓



康方生物科技(開曼)有限公司(簡稱「康方生物」)(9926.HK)擁有強勁創新能力及豐富創新藥物,將於4月24日在港交所主板上市。市場消息顯示康方生物受熱捧,初步已錄得逾639倍超額認購,凍資金額1665億港元,有望成為2020年港股凍資王,且為港股18A生物醫藥上市公司中凍資金額最大的公司。康方生物以招股價上限定價16.18港元,融資金額逾3億美元,料成為2020年港股集資第一名。



全方位研發實力獲大基金認可 上市前九大基石投資者入局

康方生物的研發創新高效且具有突破性,開發出中國最豐富的創新抗體藥物在研管線之一,涉及20多個藥物開發項目,包括12個處於臨床階段開發的抗體,6個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)及4個獲得FDA的IND批准的抗體。



康方生物豐富的創新抗體藥物在研管線源於其全方位探索平台(「ACE平台」),該平台涵蓋全方位的現代生物藥發現及開發能力和工藝,包括全方位的內部藥物發現和開發平台、工藝開發平台、「TETRABODY」技術平台。憑藉著三個平台,康方生物的產品管線不斷豐富,克服在開發和生產雙特異性抗體中遇到的三項反復發生的CMC難題。



康方生物自成立以來,就憑藉創新能力備受各界實力強大的基金支持,國內著名的國字號風投基金深創投參與了每一輪融資。香港嘉華集團旗下私人公司作為投資主體也在 IPO前一輪融資入股康方生物,堅定看好國內醫療健康領域的發展,也表現了對康方生物的認可。



據悉,康方生物上市前引入9個基石投資者,合共認購約1.63億美元股份,投資人大牌雲集,由世界頂級長線基金富達基金(Fidelity)和專業醫療投資基金清池資本(Lake Bleu)領銜,奧博資本(OrbiMed)、博裕資本(Boyu Capital)、Hudson Bay等國際大牌基金共同參與,陣容之強,可以說是近年生科股之最。



創新抗體藥物豐富 核心產品市場化進程加快

在康方生物產品線的眾多創新抗體藥物中,核心候選藥物AK104 (PD-1/CTLA-4)、Penpulimab (AK105) (PD-1)等已獲得了多個專利及專利申請,包括4項獲授的中國專利、4項待批准的中國專利申請、1項獲批准的美國專利、2項待批准的美國專利申請、3項待批准的PCT申請及30項其他司法管轄區的專利申請。



康方生物的四種核心候選藥物市場化進程也在快速進行。AK104是康方生物潛在首創的PD-1/CTLA-4雙特異性抗體,在澳洲進行人類首次Ia/Ib期研究後,現正在中國進行針對多種腫瘤類型的Ib/II期及II期研究。



Penpulimab (AK105)是康方生物差異化的潛在同類最佳的PD-1單克隆抗體。康方生物已經在澳洲和中國啟動七項針對penpulimab (AK105)的臨床研究,預計將於2020年中在中國提交Penpulimab(AK105)治療復發性或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的首次新藥申請。康方生物已為AK105的商業化做好鋪墊,與中國生物製藥(股份代號 :1177)旗下主要子公司正大天晴建立合作夥伴關係以共同開發及商業化Penpulimab (AK105)。



成功登陸資本市場,康方生物將繼續加強產品的研發及商業化,為其佔領市場提速。而產品商業化的快速推進,有望進一步推高其資本市場表現。綜合來看,最近上市的生物科技股都表現不錯。2019年12月上市的康寧傑瑞和2020年3月上市的諾誠健華上市第一天都高出招股價不少,而且接下幾個月都穩步上揚,迄今康寧傑瑞比招股價高出近70%,諾誠健華上市近兩個月,比招股價高出約50%。可謂老火煲靚湯,越燉越有,康方生物的後市更加值得期待。







