Wednesday, 22 April 2020, 09:52 HKT/SGT Share: 興業銀行未來5年提供200億意向融資 支援福建省水利項目建設

香港, 2020年4月22日 - (亞太商訊) - 4月21日，興業銀行與福建省水利廳在福州簽署戰略合作框架協議，當天該行福州分行與福建省水利投資開發集團有限公司同場簽訂戰略合作協定。



根據協定，興業銀行與福建省水利廳將在防洪安全、供水保障、水生態修復、水利數位化等水利補短板專案領域加強全面合作，興業銀行將在未來五年向福建省水利項目建設提供200億元意向性融資額度，同時優先將水利有關項目列入信貸支持規劃和年度信貸投放計畫，為水利重點專案建立“信貸合作快速通道”，優先評審優先審批，積極提供多元化綠色金融服務。



據了解，2019年福建省水利投資407.6億元，規模位居全國前列，635個重大水利工程加快實施，城鄉供水一體化試點全面鋪開，深入推進河湖長制，河湖健康狀況不斷完善，全省12條主要河流Ⅰ～Ⅲ類優良水質比例為96.5%，同比提高0.7個百分點。



作為國內綠色金融先行者，興業銀行發揮總部優勢和綠色金融專業優勢，在推動福建水利高品質發展中發揮了主力軍作用。該行自2013年起就開始佈局水污染治理領域，率先推出了水資源利用和保護綜合解決方案，並將福建省水利建設作為重點支持領域，持續加大投入。多年來，興業銀行圍繞福建省生態文明試驗區建設，綜合運用綠色信貸、綠色債券、福建技改基金等多元化融資方式支援福建水利建設和水資源利用保護。截至2019年末，興業銀行在福建省內累計投放綠色融資近1300億元，其中，涉水項目融資513.28億元。



興業銀行香港分行成立於2014年，是集團首家境外機構。遵循總行“通向海外的視窗、業務創新的平臺、人才培養的基地”戰略定位，立足香港，連接兩地，面向全球，為廣大客戶提供專業、優質、全面的金融服務方案。同時，興業銀行香港分行積極配合總行的綠色金融發展理念，是香港金融綠色協會（HKGFA）銀行組的聯繫主席，亦是香港金管局的綠色及可持續發展銀行工作小組成員。2018年，興業銀行正式發行首支境外綠色金融債券，同期發行有美元和歐元兩個品種，並首次嘗試歐洲市場正式交易路演。2019年3月25日，興業銀行香港分行正式獲頒香港品質保證局“綠色金融認證計畫”的債券發行前階段證書，成為該計畫獲認證的發行機構之一。



興業銀行表示，將以本次簽約為契機，舉綠色金融集團之力做好“水文章”，使綠色成為生活的主旋律，守住綠水青山，堆起金山銀山，為有效控制全球溫室氣體排放量，將本世紀全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度而不懈努力。





Apr 22, 2020, 09:52 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

