巧裕商務顧問提供一個月免費諮詢助中小企走出疫境

香港, 2020年4月20日 - (亞太商訊) - 新冠病毒疫情重創本港經濟,政府先後推出兩輪抗疫基金和多項紓困措施,而紮根香港的巧裕商務顧問有限公司(「巧裕商務顧問」)亦宣佈,為本港中小企業,提供為期一個月的免費企業諮詢服務,協助商戶抓緊機遇,化危為機,並為未來的亮麗業績做好準備。



疫情下,政府繼提供保就業津貼之外,還進一步紓緩中小企現金流壓力,特別推出中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」。巧裕商務顧問提供為期一個月的免費企業諮詢服務,主要為企業審視自身條件,以更客觀及全面的角度就決定如何運用政府提供的補貼及貸款保證提供專業意見。



然而,單靠短期的政府放水並不能充份解決問題。巧裕商務顧問董事總經理羅裕群表示:「政府提供補貼或貸款保證,對企業而言,只是一個短暫的喘息機會。今次疫情已令消費生態起了變化,假如未能把握時機對症下藥,為企業未來發展作出調整便貿然申請補貼或貸款,只是將企業面對的困難推遲數月而已。」



羅裕群強調:「目前,企業實際最需要的是審視自身條件,積極籌劃可持續發展方案,再配合現有資源,把方案適時落實。而巧裕商務顧問樂意為香港企業在這關鍵時刻出謀獻策,共建雙贏局面。」



巧裕商務顧問本著香港精神,為聘用接近五成在職人士的中小企業及初創企業把脈,並提供專業意見,積極製訂及落實可行有效方案,協助客戶走出疫情困境,並創出輝煌的業務前景。



關於巧裕商務顧問有限公司

巧裕商務顧問有限公司(Universe Business Consulting;UBC)是一家由香港的資深財務及企業管理人成立的專業諮詢顧問公司,致力為中、小型企業及初創公司,就業務轉型、持續發展、化解業務危機等方面提供專業意見,矢志與客戶擕手並進,共創豐碩成果,這就是「UBC-way」。



