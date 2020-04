Monday, 20 April 2020, 14:26 HKT/SGT Share: 大发地产打造首個互動式線上品牌發佈會 煥新中國式悅生活,悅居體系全新升級

香港, 2020年4月20日 - (亞太商訊) - 大发地产集团有限公司(「本公司」, 連同其子公司,統稱「本集團」)首個互動式的線上品牌發佈會「熱愛·無界」——大发地产品牌暨悅愛社區全球發佈盛典於4月17日盛大啟幕。



大发地产執行董事兼首席執行官廖魯江先生發佈2020年品牌戰略



全面升級產品體系,打造「全時全齡悅居住區」——24悅愛社區



全新四大產品線,煥新悅愛生活







互動式故事體驗 為熱愛首次呈現

當城市化進程高速發展,現代人越來越重視人與人之間的情感聯繫,大发地产關注現代人對居住的精神需求,將品牌主張融入產品,以熱愛探索美好人居。本集團首次採用互動式線上傳播的方式,將企業24載履歷與24時序的維度、24時間的刻度、24自然節律的變化以故事化的形式載入,以遊戲互動承接產品內容,為觀者帶來互動式的故事體驗。



大发地产24載 以熱愛貫穿始終

發佈會上大发地产執行董事兼首席執行官廖魯江先生分享了大發地產「1+5+X」深耕長三角的戰略佈局,大发地产對土地的精研、對城市的熱愛收到了市場的良好回饋、客戶的熱烈反響以及投資人的高度認可。在過去的一年中,本集團營收利潤增速強勁,營業收入同比增長24%,淨利潤同比增長23%;業績突破再創新高,2019年合約銷售額實現複合增長126%,合約銷售面積複合增長120%;持有總現金大幅增長117%,資金充裕;淨資產負債率同比大幅下降29個百分點,財務穩健。



24悅愛社區 用熱愛凝練時間

用熱愛凝練時間濃度,更進一步創造出空間密度和情感熱度,大发地产將對時間、空間、情感的理解融入到產品中,將「8大悅情景體系」升級為「4大悅居體系」,24H聚樂部(社區生活系統)、24節氣能量環(社區健康系統)、24℃甄愛家(家庭時光系統)、24K金管家(社區智慧服務),打造「全時全齡悅居住區」——24悅愛社區。



本集團將對城市的熱愛,傾注於對每一塊土地的精研,在篤定前行的路上,始終堅持產品標準化、不斷自我進化,秉承著為「為生活而創造」的理念,傾力打造中國式「悅」生活。



升級四大產品線 煥新悅愛生活

大发地产始終將產品力,作為企業快速發展的主引擎。2020年,本集團秉承「創造為熱愛」的品牌主張,用熱愛凝練時間的濃度,創造空間的密度,聚合情感的熱度,升級四大產品線,煥新悅愛生活。



悅,是生命狀態的圓滿,是中國式美好生活要素的總和。從地產開發商到「悅居生活服務商」,大发地产踐行美好人居的初心從未停下腳步。



關於大发地产集团有限公司

成立於1996年,大发地产總部位於上海,為深耕長三角地區的房地產開發商,專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位,秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理念,通過開發打造精品樓盤項目,旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。截止到2019年12月31日,已成功佈局全國29個城市共計69個項目,其中62個項目位於長三角地區。作為「悅居生活服務商」,大发地产憑藉24年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合,已建立品牌美譽,未來將繼續以建設都市美好生活,提高人居品質為目標,致力引領城市居民生活品質。







