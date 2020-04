Monday, 20 April 2020, 08:23 HKT/SGT Share: 國美零售向拼多多發行可換股債券 換股價每股1.215港元 溢價率逾66%

香港, 2020年4月20日 - (亞太商訊) - 國美 (493.HK)於2020年4月17日與Pinduoduo(拼多多,納斯達克全球精選市場上市代號:PDD)的全資附屬公司香港胡桃街有限公司訂立總值2億美元之3年期5%息率之可換股債券認購協議。據此,初步股份轉換價為每股股份1.215港元,分別較公司股份於2020年4月17日香港聯交所報之收市價及於截至2020年4月16日前五個連續交易日之平均收市價溢價66.44%及68.75%。



與此同時,國美亦與拼多多旗下的上海尋夢訂立戰略合作協議,就產品採購及銷售、資源合作及支持、聯合市場推廣及其他服務開展戰略合作。國美相信通過上述各方面的深化合作,將可實現雙方優勢資源共享,持續拓展綫上綫下融合的新零售模式,並藉此進一步加速全國社區零售營銷佈局,抓緊新消費模式下社交電商平台賦能綫下門店轉型發展的機遇,發揮更為巨大的協同效益。



持續深化「家•生活」戰略 全方位打造零售新生態

國美在2018年開啟了與拼多多的第一次「牽手」,隨後雙方展開了多方位的合作,包括各類型的營銷推廣等;在物流端,國美安迅物流也與拼多多達成合作,助力其提高在中大件商品物流運輸領域的能力。通過不斷的深度探索,穩步實現了多維度的用戶增值服務合作,並逐漸覆蓋包括家居整體方案、服務解決和供應鏈輸出等不同領域的業務。基於拼多多強大的網絡佈局及流量優勢資源,與集團積極推進渠道下沉的戰略脗合,相信通過雙方未來在各領域的全面深化合作與拓展,將可加速實現雙方在新零售模式上的多元開拓,賦能GMV總值及市場份額持續擴張,並發揮更大的規模效應,提升盈利能力。



今次加強財務及股權合作後,未來雙方亦將朝著更廣濶和深入的合作空間邁進。國美將會加速向拼多多平台輸出其覆蓋國內外著名品牌家電及家居產品採購服務平台、安迅物流旗下的全國綜合性物流管理,以及新型管家服務,並通過聯合規模化採購、定製化產品、聯合營銷等形式為雙方用戶提供更豐富、更高品質的商品與服務,大大提升用戶消費體驗。國美憑藉相關合作,亦可導入拼多多巨大的用戶流量,加快及擴大其全國營銷網絡佈局。截至2019年底,集團加盟店已突破1,000家,全國綫下零售店總數突破2,600家。而與拼多多的合作,將加強國美在綫上平台的滲透率,更快更好地實現綫上綫下零售融合新生態。



雙方流量互引 共同探索新消費模式

作為用戶流量的主要入口之一,國美美店主於2019年底已超過 100 萬人,預期於 2020 年內有望翻倍達到 200 萬人。隨著國美與拼多多在營銷平台上的深化合作,將為雙方的電商平台用戶流量帶來更大的增長動力,從而大大增強雙方的購銷規模效應,實現更大的成本效應和營運效率。這亦將有助於持續加速國美APP、門店、美店三端融合的擴張。



疫情之下,國美攜手拼多多通過供給創新,迅速轉化為消費增量,滿足日益增長的消費需求的同時,有助於重振消費信心。有著強大的供應鏈實力、遍佈全國的銷售網路、強勢的廠商正品背書以及強勁的商品議價能力的國美,聯手拼多多這一匯聚5.85億名年活躍買家的新電商平台,加之雙方高效的運營、營銷能力,國美、拼多多二者的強強聯合勢必創造巨大的增長機會,最終使品牌和消費者獲益。



當下,國內疫情防控已穩步走出至暗時刻,各地復工復產和促進消費政策陸續出台,此前被積壓的消費需求開始加速釋放,國美與拼多多的深化合作正好抓住了「消費回補」的機遇,為業務創造新的增長點。此外,內需消費作為拉動中國經濟增長的主要「源動力」之一,預期未來有利於振興零售消費的政策將不斷出台,而國美將向拼多多持續開放供應鏈和中大件商品物流服務,發揮供應鏈輸出商的最大價值之餘,亦擴大聯合採購及營銷合作,增強新零售、新消費時代下的綜合競爭實力,推動集團長期的持續穩定發展。



國美總裁王俊洲先生總結道:「我們十分高興與拼多多達成戰略合作協議,以加速雙方在綫上綫下融合的新零售模式的多維度深化合作。隨著與拼多多加強在全國持續深耕市場及優化佈局的合作力度,國美還將不斷挖掘零售行業潛力,繼續深耕『家•生活』轉型戰略之同時,把握全球公共衛生事件帶來的零售行業整合機遇,加速市場份額的擴張。未來,國美將持續深化與拼多多在產品購銷、物流服務等領域開展全方位合作,以整合雙方的相關資源並充分發揮各自的優勢,實現雙方合作共贏。」







