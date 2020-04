Friday, 17 April 2020, 21:01 HKT/SGT Share:

來源 天韵國際控股有限公司 天韵國際截至二零一九十二月三十一日止年度之年度業績最新情況

香港, 2020年4月17日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司(「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」,股份代號:6836.HK)宣佈,本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已根據香港會計師公會(下稱「香港會計師公會」)頒佈的香港審計準則完成審核本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績,包括載於二零一九年度業績公告之本集團綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字。二零一九年度業績公告所載之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績維持不變。



二零一九年度業績公告所載有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字已獲羅兵咸永道會計師事務所同意該等數字乃本年度本集團草擬之綜合財務報表(經由本公司董事會於二零二零年四月十七日批准)所呈列的數額。



董事會建議於二零二零年七月八日(記錄日期)向名列本公司股東名冊的本公司股東派 付截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.030 港元。經本公司股東於來屆股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)上批准後,本公司將於二零二零年七月二十九日或左右支付末期股息。本公司將寄發一份載有期末股息詳情及其他資料之通函予股東。



本公司預期在二零二零年四月三十日或之前公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報。



詳情請參閱公告連結:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0417/2020041701367_c.pdf



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)



天韵國際控股有限公司(「本公司」集團「統稱(及其附屬公司)」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯,玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品及(ii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌及原廠委託製造代工方式出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品,作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一,時刻緊貼嚴 格的國際生產標準,並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品(高級)、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證,集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時,在國內,集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業,供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016 年起,集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可, 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格,成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017 年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及成為山東省臨沂市榮獲「2017 年度臨沂市市長質量獎」榮譽的綜合食品生產銷售企業。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018 年也榮獲中國國家知識產權局頒發「發明專利證書」。



欲瞭解更多集團詳情,請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/







