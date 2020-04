Wednesday, 8 April 2020, 15:30 HKT/SGT Share: 嘉實進場,帶來山東高速金融(412.HK)更多想像空間?

香港, 2020年4月8日 - (亞太商訊) - 國企是港股市場中一個很重要的角色。提到港股大盤一般都是指恒生指數和恒生國有企業指數。山東高速金融(412.HK)作為純正的國企股,從今年1月0.23港元/股逆勢而上,截至4月7日收盤已經達到每股0.445港元的價格,接近翻倍。這種相當長一段時間股價低於1元的股票本不在眾多主流投資機構的覆蓋範圍,但有趣的是,國內排名頂尖的公募基金:嘉實基金,居然在3月16日於0.2875港元的位置上直接買入68.47億股山東高速金融的股票,占公司流通股28%,一躍成為繼持股達42.78%的山東高速集團後,公司第二大股東。















山東高速金融到底是做什麼的?為什麼嘉實這樣的頭部公募基金會看中這樣一隻股價低於1元的股份?



那要從它的母公司山東高速集團說起。



山東高速集團是由山東省委管理領導班子、省國資委履行出資人職責的國有獨資大型企業集團,經營主業涵蓋交通基礎設施領域及智慧交通的投資、建設、運營、管理以及交通基礎設施配套土地的綜合開發;物流及相關配套服務;金融資產投資與管理。



截至2019年底,山東高速集團註冊資本233億元,資產總額7295億元,資產規模居全省企業和全國同行業第一位,經營領域相繼涉及全國22個省、海外100多個國家和地區。



山東高速集團在金融領域有所佈局,包括銀行(威海市商業銀行)、保險(泰山財產保險股份有限公司)、投資和支付(信聯支付公司)四個板塊。其中,威海市商業銀行是山東省第一家區域性城市商業銀行,現轄濟南、天津、青島等122家分支機搆,實現山東省16地市全覆蓋。截至2018年末,威海市商業銀行資產總額超過2000億元。2016年被評為全國“最佳城市商業銀行”,2017年榮膺全國“十佳城市商業銀行”,並榮獲“中國最佳特色銀行”“中國最佳零售銀行”“中國最佳中小企業金融服務機構”等獎項。



山東高速集團金融板塊的投資部分則主要包括境內、境外兩大投資平台——山東高速投資控股有限公司和中國山東高速金融集團(00412.HK),經營涵蓋私募基金、融資租賃、互聯網金融、資產交易所等業務領域。中國山東高速金融集團(00412.HK)擁有香港資本市場全牌照,主要業務包括融資租賃、資產交易平台、商業保險、財務借貸、證券交易、證券投資等。



除去山東高速金融(412.HK),山東高速集團還擁有山東高速(600350.SH)、山東路橋(000498.SZ)兩家A股上市公司和其他20余家全資、控股子公司。其中山東高速(600350.SH)是全國路橋行業運營里程最長的上市公司,而山東路橋是全國首批公路工程施工總承包特級資質企業,主要經濟指標多年位居全國省級路橋施工企業前列。



值得一提的是2016年6月17日,山東高速集團開發建設的貝爾格勒中國文化中心舉行奠基儀式,中國國家主席習近平與塞爾維亞總統尼科利齊親自奠基,這是巴爾幹地區首家中國文化中心,如此高規格的儀式也體現了最高領導人對山東高速集團實力的認可。



因為新冠病毒對全球產業鏈的衝擊,資本市場對未來經濟的不確定性預期加重。恒生指數也一直呈現波動的態勢。但山東高速金融逆勢上漲,大基金進場,着實是當前市況之下的一抹亮色。依託實力雄厚的母公司,山東高速金融接下來是否會得到更多優質資產的注入?留給了我們足夠的想像空間。







