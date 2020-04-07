Tuesday, 7 April 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 SuperTrans Medical 以色列生物技術公司SuperTrans Medical宣布從韓國Mediforum公司獲得200萬美元的戰略投資

以色列特拉維夫, 2020年4月7日 - (亞太商訊) - 一家最初專注於研發新型抗生素的私營生物製藥公司SuperTrans Medical(“SuperTrans”)宣布，其獲得韓國領先的生物製藥公司Mediforum Pharm(“Mediforum”)200萬美元的投資。作為回報，SuperTrans將與Mediforum展開合作，允許其參與在亞洲(包括韓國、中國和日本)投產產品的生產和商業化。此外，Mediforum也將全力支持SuperTrans未來的藥品開發項目。



SuperTrans技術是由化學家Paul A Wender教授(斯坦福大學斯坦福醫學院化學與系統生物學教授，以及斯坦福大學化學與系統生物學教授)和Lynette Cegelski教授(人文與科學學院化學教授)發現的，兩位都是公司科學顧問委員會的成員。 Wender教授受到大自然啟發，研發出富含胍分子轉運體技術，已獲斯坦福大學 SuperTrans 及其合作夥伴Mediforum授權。這種技術方法可以幫助填補傳輸應急抗生素對多重藥的致病菌的空白。



此外，SuperTrans正在基於其傳輸技術完成對COVID-19治療作候選評估。候選化合物將旨在預防病毒和細菌性肺部感染。該公司目前正在準備此藥物開發計劃。



SuperTrans Medical的研發團隊由曾供職大型製藥公司的成功研發人員組成，其中不乏來自抗生素和HIV抑製劑製藥公司的研究人員。他們分別是首席執行官Lewis Neville博士、首席技術官Jacob Rendell博士(前Teva)、Patricia Bradford博士(前惠氏、諾華和阿斯利康)、Joseph Vacca博士(前默克和無錫Apptec)、Peter Warn博士(前Evotec)和兒科臨床傳染病專家Itamar Shalit教授。



Mediforum是一家總部位於首爾的製藥公司，專門研究和開發抗神經衰退性疾病(如阿爾茨海默病和帕金森病)的新藥。 “SuperTrans Medical很高興能與Mediforum合作——成為我們的主要戰略投資者。我們期待能與其建立長期的合作夥伴關係，以進一步開發和商業化SuperTrans技術。” SuperTrans公司首席執行官Lewis F. Neville評論道。“在很短的時間內，我們就在設計和評估FDA批准的不同抗生素方面取得了重大進展，並這些抗生素與公司獨特的SuperTrans技術結合在一起。我們從中發現了一些值得後期開發的化合物並進行了鑑定。Mediforum已經認識到我們平台技術的優勢，並藉此改善現有的FDA批准的抗生素的性能。Mediforum的投資將有望使一種領先的抗生素結合物在12-15個月內進入第一階段測試。”



“我們很高興能投資SuperTrans。他們在過去幾個月裡迅速取得進展，這給我們留下了深刻的印象。受這些進展的啟發，我們得以進行一些鉛化合物的開發。我們相信，他們的SuperTrans技術可以成為一種轉變模型，助力應急抗生素進入人體試驗。Mediforum將通過所有研發工作的共享交流，積極發揮戰略合作夥伴的作用。儘管SuperTrans技術處於相對初級的發展階段，我們預計新一代抗生素的測試將相對較快。這是因為這項技術可以很輕鬆地與現有的FDA批准的抗生素結合，”Mediforum首席執行官Park Jaehyung先生評論道。“此外，SuperTrans正通過斯坦福大學和其他學者的支持來加強其渠道。另外，SuperTrans正為2022的香港IPO 做準備，這對Mediforum非常有吸引力，”Park Jaehyung先生補充評論道。



關於SuperTrans Medical

SuperTrans Medical是一家生物製藥公司，通過改進現有的FDA化合物的性能，開發新型抗生素。該化合物與一種名為富含胍分子轉運體(GRMoTr)的獨特轉運體技術進行化學結合。有效抗生素開發的一個主要障礙是能否成功克服細菌外膜的結構複雜性。這與革蘭陰性菌關聯甚深。 GRMoTr賦予抗生素優異的進化能力，使其能打破外膜，有效根除革蘭氏陽性和革蘭氏陰性病原體，包括多重耐藥菌株。



關於Mediforum

Mediforum Pharm 是一家專業的腦保健製藥公司，其研發出治療衰退性腦疾病，如阿爾茨海默氏症和帕金森氏症等。如今，隨著處方藥銷售量的快速增長，公司正在積極拓展研發渠道。此外，Mediforum正積極與海外研究機構合作，從而將業務擴展到海外，進而打入全球市場。



有關更多信息，請聯繫:

Lewis F. Neville, PhD

CEO

SuperTrans Medical

lewis@supertransmedical.com



Eran Gilboa

CFO

SuperTrans Medical

eran@supertransmedical.com



Apr 7, 2020, 21:00 HKT/SGT

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