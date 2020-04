Tuesday, 7 April 2020, 10:44 HKT/SGT Share: 大唐西市 (00620.HK) 2019年收入漲幅73% 文商協同促發展

香港, 2020年4月7日 - (亞太商訊) - 3月31日,大唐西市(00620.HK)發佈業績公告,收入2.35億港幣,同比增長73%,溢利約8百萬港幣,扭虧為盈。其中,藝術及文化貢獻收入5,500萬港幣,同比增長37%,主要包括拍賣業務及古董銷售、藝術品融資及藝術品中央商務區業務;電子商務收入約1.78億港幣,同比增長98%,包括電子設備、化妝品及其他消費品貿易;酒業貢獻190萬港幣,主要經營葡萄莊園、酒類生產及銷售。其中,藝術及文化為其未來發展的重點,包括拍賣及藝術品中央商務區業務。拍賣業務是由旗下北京景星麟鳳國際拍賣有限公司營運,分別於去年4月及12月舉行兩場大型拍賣會。藝術品中央商務區分別位於西安及香港,為藝術及收藏品提供倉儲、展覽、拍賣、推廣及交易。



集團優質資産持續注入 國內文旅市場或迎新機遇

今年2月,大唐西市完成舊資産剝離,依託母集團資源注入優質資産。旗下太元拓展有限公司已完成出售,意味著大唐西市已終止其工程服務業務。同時,母集團的優質資產,西安大唐西市實業,日前已注入大唐西市,代價約2.12億港元。因此大唐西市持有西安大唐西市實業位於西安的優質物業。這些物業計劃發展為全方位文化藝術品經營和文化藝術品金融及文娛綜合絲路國際文化中心。絲路國際文化中心的設計有三大特色,包括:(i)絲綢之路國際總商會總部大樓;(ii)藝術品中央商務區;及(iii)絲綢之路風情街歐洲段,為其文化旅遊產業發展奠定堅實基礎。



去年8月,大唐西市引入新世界發展(00017-HK)旗下Ion Tech Limited作為戰略股東,以約5.39港元/股配售約1.11億新股,新世界發展主席及執行董事鄭家純成為大唐西市非執行董事。此舉可憑藉新世界發展集團在中國之豐富業務發展經驗及網絡,拓寬大唐西市的文化發展平台,特別是文化産業園區和國際藝術品交易平台,在文化業務發展上創造協同效應,並將為大唐西市及新世界發展集團帶來雙贏局面。



為順應「一帶一路」的政策契機,2015年12月,大唐西市的母集團大唐西市集團在國際商會、中國貿促會等有關機構的支持下携手絲路國家商協會,在香港發起成立了絲綢之路國際總商會。



目前,絲綢之路國際總商會擁有82個國家的218個國家級商協會和區域組織團體成員,共享近千萬企業會員;設立了文化、商貿、金融、交通、能源、產業園區6個專業委員會,並先後簽署《共同建設國際文化藝術品交易平台合作框架協議》及《共同構建國際文化藝術品交易規則和團體標準的倡議書》,助力「一帶一路」的發展。



根據中國文旅部統計數據顯示,2019年前三季度,國內旅遊人次達到45.97億,同比增長8.8%。雖然2020年初,疫情爆發,國內旅游人次將會出現一定程度的下降,但根據前瞻産業研究院初步預測,疫情結束後的出行需求將會得到釋放,隨後在2021年將迅速攀升回正常水平,預計2021-2025年期間國內旅遊市場將會繼續迅猛發展,2025年旅遊人次或將突破100億人次。



此外,內地相關政策指出,到2020年,文化產業增加值佔陝西省生產總值的比重約達6%,年均增長約15%以上,文化產業將成為內地經濟支柱性產業。



由此可見,文化産業的重要性愈發凸顯,同時旅遊行業發展勢頭强勁。大唐西市坐擁絲路國際文化中心這樣優秀的文化資源,同時地處「一帶一路」沿線,各方優勢加持,其文化旅遊產業發展前景或將迎來新機遇。



以商養文傳承文化 以文促商續寫歷史

大唐西市取得迅速發展離不開集團的支持,另一方面,母集團自成立之初就肩負的「傳承文化,續寫歷史」的使命感也令公司獲益匪淺。若談及歷史,大唐王朝的繁榮與開放總為人津津樂道,而這一時期留下的藝術、哲學、宗教等方面的文化成就,如今更是中國傳統文化不可或缺的組成部分。某種程度而言,大唐王朝是中國人民族自信的源泉,是中華文化的重要根基,傳承這一時期的文化對於從事文化產業的公司來說更是責無旁貸。



大唐西市集團從事的正是這樣一種弘揚傳統文化,傳承歷史使命的,值得尊敬的事業。集團主席呂建中曾表示:「我們從事的是陽光的事業,是傳承文化,續寫歷史的世紀工程。是可以永續流傳下去的文化經典和寶貴遺產」。



「以商養文,以文促商」是大唐西市集團的經營哲學,更是其立業之本,傳統文化需要商業化作為載體來傳承和展現,而文化亦能以其傳遞文明、凝聚力量等特殊功能促進商業化,二者相輔相成,協同發展。



大唐西市集團於唐長安西市原址上再建的,以盛唐文化、絲綢之路文化為主題的國際商旅文化產業園便是最好的例證。該項目是唯一反映盛唐商業文化和市井文化,亦是唯一可以用絲綢之路起點命名的項目。園區內規劃建設有大唐西市博物館、絲綢之路風情街、國際古玩城、購物中心、酒店、非物質文化遺産城、演藝中心、會展中心等八大業態。大唐西市集團通過文物保護、文化展示、商旅開發等一系列綜合運作將其打造成西安最具地標意義的城市文化名片,每年吸引國內外逾3,700萬遊客慕名而來,聆聽貞觀之歌,感受盛唐文化,回憶大唐歷史。整個園區預計能夠安排就業3萬人,每年提供稅源5-6億元人民幣,對於增加社會就業、帶動區域經濟發展起到重要作用。



大唐西市集團類似的「以商養文,以文促商」典型案例一次又一次湧現,而隨著「一帶一路」政策的推進,重大國際項目又為集團帶來新的契機,若能將成功的商業模式複製至其他領域,對於集團的發展以及中華文化的傳承都有重大意義。絲綢之路國際文化藝術品交易中心、絲綢之路文化園、張家界絲綢之路國際旅遊文化産業園、絲綢之路文化創新工程等一系列項目均已開始規劃或落地實施。



未來,一方面隨著大唐西市資産剝離以及母集團資産注入的成效,大唐西市將以煥然一新的面貌亮相資本市場;另一方面,與生俱來的歷史使命感和「以商養文,以文促商」的經營哲學更為其可持續發展注入動力。加之國內疫情得到控制,旅遊文化産業逐漸升溫,有望在今年實現新的跨越。







