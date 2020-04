Monday, 6 April 2020, 17:15 HKT/SGT Share: 邁瑞醫療:助力海內外抗疫 加速全球化佈局

香港, 2020年4月6日 - (亞太商訊) - 春來雨脚落聲微,疫散風暖櫻花開。在全國人民眾志成城同心抗疫,國內疫情逐漸得到控制的時候,海外疫情持續蔓延,呼吸機等醫療器械成了緊缺物資。歐洲等地國家急需進口相關醫療器械來緩解醫護人員的治療壓力,挽救患者的生命,呼吸機也成為時下人們關注的熱點。



邁瑞醫療是國內醫療器械領軍企業,對國內的疫情攻堅戰做出了很大的貢獻。在疫情之初,公司高效響應,近2000名員工春節期間提前復工,截至3月末共向全國醫院交付超過8萬台醫療設備,其中為火神山、雷神山醫院完成了超過3000台醫療設備的安裝和調試,成功與醫院同步交付。



此次疫情導致部分産品需求增加,讓國內更多的專家接觸到了邁瑞醫療的監護儀、呼吸機、輸注泵等産品,對公司的産品有了更深刻的認識,公司産品的性能非但不輸於進口産品,反而更勝一籌。這將對國內醫療器械市場産生深遠影響,或將改變高端醫療器械份額被進口産品「霸占」的格局,加速醫療器械的進口替代。



值得一提的是,邁瑞醫療近年來業績一直保持穩健增長的態勢。根據4月1日晚間其披露的2019年年報,公司實現營業收入165.56億元,同比增長20.38%;實現淨利46.81億元,同比增長25.85%。邁瑞醫療表示,業績的增長主要得益於高端産品和新興業務持續發力實現高速增長,研發的高投入和産品競爭力的提升持續助力公司在國內和國際市場實現高端客戶群突破,品牌影響力持續增强,主營業務核心産品的收入和市場占有率穩步提升。



邁瑞醫療在保持國內增長的同時,也積極地佈局海外業務。目前,公司在北美、歐洲、亞洲、非洲、拉美等地區的超過30個國家設有40家境外子公司,産品及解决方案已應用於全球190多個國家和地區,並在海外建立起了高度本地化的運營團隊。這些團隊可以依據當地的市場特性、文化習俗等制定專門的營銷方案,為客戶提供更契和本土的服務,為公司的海外業務提供了相當的競爭力。



隨著疫情的蔓延,全球對呼吸機的需求至少在百萬台以上,有全球化平台優勢的邁瑞醫療接到的海外訂單紛至沓來。公司相關負責人表示,疫情爆發後公司接到的呼吸機的訂單呈10倍以上增長,公司一直在加緊組織生産、擴大産能,目前有創呼吸機每日産能近百台,産能提高到去年同期的近5倍,並且還在設法繼續提升。



全球激增的呼吸機需求成為公司今年拓展海外市場的絕佳契機。根據Evaluate Med Tech預計,2024年全球醫療器械銷售額將達到5945億美元。面對如此龐大的全球市場,公司計劃2020年對標國際醫療器械行業巨頭,深入推進全球化平台發展,在歐洲、印度、俄羅斯、巴西等快速發展區域開展更深入的本土化建設,以優質産品和服務打造全球市場卓越的品牌形象,進一步提升公司産品在全球範圍的競爭力。



未來,邁瑞醫療將始終秉持著「醫心一意」的核心理念,不斷强化自身核心競爭力,並以振興民族醫療器械企業為己任,抓緊當下機遇佈局未來,砥礪前行打造國之重器,為成為世界級領先的醫療器械企業而拼搏!







Apr 6, 2020, 17:15 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network