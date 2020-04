Monday, 6 April 2020, 17:03 HKT/SGT Share: 疫情加速醫療設備需求 邁瑞醫療迎發展黃金期

香港, 2020年4月6日 - (亞太商訊) - 目前,海外疫情不斷擴散升級,根據美國約翰·霍普金斯大學發佈的全球疫情最新統計數據,4月4日,全球單日新增確診病例數首次超過10萬例,累計確診病例數已超過121萬例,全球有60個國家宣佈進入緊急狀態。



隨著全球疫情的蔓延,各疫情國對於醫療設備的需求將不斷擴大,監護儀、呼吸機、除顫儀、輸注泵等疫情防控治療器械耗材在全球呈現供給緊張的狀況。



作為我國醫療器械領域的龍頭企業,邁瑞醫療在疫情發生後的第一時間進行生産調度,極大可能的滿足疫情地區對重要醫療設備的需求,起到中流砥柱的作用。截至3月末,邁瑞醫療已累計向湖北定點救治醫療機構捐贈總額3300萬餘元的醫療設備,在全國範圍內緊急交付超過8萬台醫療設備,包括監護儀、呼吸機、移動DR、血球分析儀等等。



此外,在滿足國內疫情防控所需醫療企業的基礎上,公司不遺餘力,積極響應國際範圍內的醫療需求,擔負起全球抗疫産品供應的責任。日前,意大利政府緊急向邁瑞醫療採購了首批近萬台抗疫設備,其中主要包括呼吸機、監護儀等産品,邁瑞醫療表示,公司將加快生産,分批有序交付。



有機構分析人士指出,此次疫情極大程度拉動了國際市場對呼吸機的需求,對於邁瑞今年全年業績都會産生促進作用,而現在最大的挑戰是能否保證産能。



事實上,有創呼吸機研發、生産門檻相對較高,大規模的擴充産能並非易事。據瞭解,邁瑞醫療在中國院用有創呼吸機出口占比達60%以上,其生産在銷的呼吸機每日産能近100台。近期,邁瑞製造中心已啓動招聘新員工,全面加緊組織生産,以期進一步擴大産能,最大程度支持抗疫設備的供應。



在本次疫情中,也暴露出我國在疫情防控體制機制和公共衛生體系等方面存在明顯的短板和不足,我國公共衛生硬件設施仍有待進一步完善,國家未來將有望加大公共衛生體系建設,更加重視對傳染病防控、急重症治療、發熱門診等科室建設,醫療設備的需求有望持續釋放。另一方面,歐美等發達國家和地區也暴露了醫療資源的嚴重不足的問題,未來各國有望紛紛加大醫療投入。



華泰證券研報指出,醫療器械國內需求增長强勁,而海外需求提振作用也有望持續至全年。在國內市場,邁瑞醫療2019收入增速達22.3%。考慮到後續我國危急重症科室建設、基層醫療能力建設等的進一步拉動,預計邁瑞2020年在國內有望維持 20%-25%收入增速。



在海外市場方面,邁瑞2019年收入增速達17.9%,其中,拉美、亞太區的增速甚至高於國內,北美區的增長同比也明顯提速。



邁瑞醫療將以本次疫情應急採購為契機,大範圍拓展海外高端醫院客戶,迅速加强客戶關係,加速提升品牌影響力,相信邁瑞將在「戰疫後時期」進一步發揮産品、品牌和渠道優勢,迎來更好的成長機遇。











Apr 6, 2020, 17:03 HKT/SGT

