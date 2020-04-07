Tuesday, 7 April 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech(AIM)和深圳Smoore科技公司宣布，雙方就研究一種採用創新型Smoore吸入給藥裝置和Ampligen(葡萄糖酸內酯)作為大流行的SARS-CoV-2潛在的、易於使用的治療方法達成協議

奧卡拉，佛羅里達州, 2020年4月7日 - (亞太商訊) - 日前，AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代碼: AIM)宣布，其已經與深圳Smoore科技有限公司簽署了一項材料轉讓和研究協議(MTA)。Frost & Sullivan的一份市場調查報告顯示，從2019年營收來看，Smoore已一躍成為全球最大的蒸汽設備製造商，其產品包括但不限於高科技吸入設備。此次，MTA的目的是在中國進行AIM旗艦藥物Ampligen的Smoore吸入給藥裝置使用療效的研究。 Ampligen已在阿根廷獲准用於治療肌痛性腦脊髓炎、慢性疲勞綜合徵(ME/CFS)，且已在美國完成了3期臨床試。 AIM表示，Ampligen有潛力成為一種預防性、早發性治療的藥物，即由SARS-CoV-2引起的疾病(COVID-19)的治療藥物。



ATM 的多功能Toll Like Receptor 3 (TLR3) 激動劑和Ampligen，在美國國立衛生研究院的動物實驗(見Day 2009 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787736/]和巴納德學院2006 [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095632020601700505]) 以及AIM 已掌握的人類安全數據(見Overton 2014 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14010457?via%3Dihub)中，都顯示其已經建立了對SARS-CoV-1病毒感染的臨床前100%保護效果。此外，還有大量人體靜脈注射的安全數據(約10萬次)。



“上述這些都將充分驗證這樣一個假設，這也是AIM 和Smoore都想通過該實驗計劃驗證的。我們認為，當通過Smoore裝置(設計用於精準分配不同大小的Ampligen顆粒)將Ampligen注射到顯現出早期症狀的肺部時，Ampligen可能會在上下呼吸道系統中引發治療性TLR3反應，從而阻止SARS-CoV-2病毒的傳播，”AIM首席執行官托Thomas K. Equels強調道。 “Smoore無疑是世界級吸入技術的創新領導者之一。我們迫切渴望使用Smoore先進的吸入裝置來測試Ampligen。如果我們能像吸食和輸送尼古丁一樣輕鬆地給藥，並且通過測試證明Ampligen對COVID- 19有預防的功效，那麼這種組合就有可能成為助力阻止大流行的COVID-19的一種強大且容易自我管理的工具。”



“作為2019年全球銷售額最高的Vaping設備製造商和提供先進研發技術的Vaping技術解決方案的全球領導者，我們很高興有機會與AIM合作，共同探索Ampligen的醫療吸入技術，以抗擊COVID-19 。我們相信，傳統的醫用吸入設備結合我們的專利技術，可以更好地進行劑量和氣溶膠粒度的控制，實現小型化和批量生產。假設我們的合作夥伴建立了對SARS-CoV-1病毒感染的有效臨床前保護和人類安全數據，便可通過採用簡單易用的設備適當蒸發Ampligen，這樣我們就可以找到有潛力幫助世界上更多的人對抗當前大流行的COVID-19的治療方法，而且這樣的合作會是重要的開始。”Smoore的首席科學官Zhiqiang Shi博士指出。



AIM首席科學官，醫學博士，David Strayer補充說：“這項目標明確的研究，意在開發一種自我管理的吸入裝置，其能夠安全地將Ampligen霧化的煙霧輸送到肺氣道深處。我們相信，這種方法有潛力成為COVID-19的預防性以及早期治療的方案。”



關於AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫製藥公司，專門從事治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症的療法的研究和開發。 AIM的主打產品包括阿根廷批准的藥物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的藥物Alferon N Injection®。根據已發表的同行評審的臨床前研究和臨床試驗結果，AIM認為安普利近®可能具有廣譜抗病毒和抗癌特性。安普利近®的臨床試驗包括對腎癌、惡性黑色素瘤、結直腸癌、晚期復發性卵巢癌和三陰性轉移性乳腺癌患者的研究。這些和其他潛在用途需要額外的臨床試驗，確認支持監管批准和額外資金所需的安全性和有效性數據。 Rintatolimod是一種雙鏈RNA，開髮用於治療全球重要的削弱免疫系統的疾病和失調。



警告性聲明

本新聞稿中包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，諸如“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預計”等詞語和類似的表達(以及其他提及未來事件或情況的詞語或表達) ，旨在標識前瞻性陳述。這些聲明涉及許多風險和不確定性。例如，需要進行大量的額外測試和試驗才能確定安普利近是否能有效治療人類感染的新冠肺炎，但不能保證能成功。在動物模型中得到的結果不一定能與人類身上得到的結果相吻合。所以人類臨床試驗是必要的，Ampligen是否有效也有待驗證。一些國際上的大製藥公司和醫療機構正在爭相尋找治療COVID-19的方法。即使已試驗證明Ampligen在對抗病毒方面的有效性，我們也無法保證我們針對該問題的舉措會被優先考慮，或者另一種最終被證明是有效的治療方法是否會讓我們的努力付諸東流。若想Ampligen能及時被證明是有效的，則需要進行大量的測試，以確定Smoore設備是否能夠安全提供適當劑量的Ampligen，而不會降低其對COVID-19的療效。不能保證未來的研究不會得出與參考研究報告不同的結論。另外在海外國家開展業務存在諸多風險，包括在執行知識產權方面的潛在困難。我們無法保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響。關於公司與安普利近的合作活動，無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據，而且試驗受到許多因素的影響，包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。此外，許多因素可能導致計劃的臨床試驗無法啟動，包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物。即使這些臨床試驗得以啟動，我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。此外，由於COVID-19屬於醫療緊急事故，癌症患者的臨床試驗記錄和正在進行的研究報告可能會受此影響而出現延遲。本文中所載的任何前瞻性陳述僅在本報告之日起生效。公司不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的事件或情況。本文稿並不會參考本網站所載的資料，只供參考之用。



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電話: 212-671-1021

電子郵件: aim@crescendo-ir.com



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電話: 800-778-4042

電子郵件: IR@aimimmuno.com



資料來源: AIM ImmunoTech Inc.



Apr 7, 2020, 11:00 HKT/SGT

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