時代潮流下乘風破浪 遠大住工業績增長前景廣闊

香港, 2020年4月3日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著勞動力成本上升及國家政策層面上的扶持,中國正迎來裝配式建築發展的新階段。裝配式建築擁有節省資源、工期短、污染小、綠色節能、成本低等優點,武漢迅速建成的「雷火」二山就是裝配式建築。可以預見,裝配式建築未來在中國會逐漸普及開來。



裝配式建築施工



這對於裝配式建築行業的龍頭企業——遠大住工(02163.HK)來說,無疑將乘風破浪,藉助時代潮流的推力實現飛躍式發展。據公司2019年業績報告,遠大住工業錄得全面增長,收入為人民幣33.69億元,同比增長48.5%;淨利潤為人民幣6.77億元,同比增長45.2%。



領先技術搭配智能製造系統 PC 構件製造收入大幅增長



PC構件是裝配式建築中的重要組成部分,而PC構件業務是遠大住工主營業務。經過20餘年的紮實發展,遠大住工已成長為中國裝配式建築行業中首家完整運用全流程數字資訊化體系的PC生產設備企業,也是行業內首家擁有專屬知識產權的全產業鏈技術體系的企業,提供全球化、規模化、專業化及智能化的裝配式建築製造與服務。



遠大住工在PC構件製造中具備權威地位,截至2019年4月30日,公司已參與制定三項國家標準、一項行業標準及27項省級標準,並編制三本出版圖集和五本專業專著。



此外,遠大住工的全流程數字資訊化體系,即PC-CPS智慧製造系統,應用數字孿生技術,在cyber空間完成設計、生產、物流、施工、運維的全過程,將不確定的建築實施過程確定化,並通過物理空間和網際空間精准映射,虛實交互,智能幹預,指導physical現實空間的建築建造實施。



領先的技術搭配上智能製造系統,遠大住工吸引了眾多房企進行深度合作,與碧桂園、金茂、金科等近20家大型房企簽署合作協議。這也極大促進了遠大住工PC構件業務的增長,2019年,其PC構件製造業務錄得收入人民幣23.04億元,同比增長169.6%;PC構件銷售數量由2018年的294,160立方米增長177.2%至2019年的815,409立方米。



憑藉區域生產中心及聯合工廠 迅速覆蓋全國市場



隨著裝配式建築在全國建築行業遍地開花,遠大住工也隨之開啟了全國佈局,不僅開拓全國市場,更在全國建立區域生產中心,將各地區的技術中心融合,實現全國佈局下的生產、技術、市場相融合。區域生產中心乃全資PC工廠與技術中心的結合體。在區域生產中心,PC構件製造能力在技術中心強大研發實力的全面支援下獲得提升;同時,技術中心的研究成果可迅速應用於PC構件製造工廠的實時生產,從而推廣遠大住工技術的應用及發展。區域生產中心將充當其PC構件製造業務的區域標杆,以向該地區的全資工廠及聯合工廠提供技術支援。截至2019年12月31日,遠大住工已在湖南省、浙江省、安徽省、江蘇省、廣東省、天津市及上海市建立七個區域生産中心。



2019年,遠大住工開始調整發展策略,重心從全國佈局全資PC工廠的數量轉移到幫助聯合工廠運營上來,透過聯合工廠的經營動作,不僅能增加遠大住工在當地市場的知名度,更能讓聯合公司具備更強的競爭力,以輕資產的模式迅速拓展市場。截至2019年12月31日,遠大住工已累計簽約86家聯合工廠,遍佈中國各大城市,其中具備生產能力57間,實現盈利20間。







