Friday, 3 April 2020, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical 公司的亞太生物科技客戶選擇澳大利亞進行臨床試驗的主要原因

澳大利亞阿德萊德, 2020年4月3日 - (亞太商訊) - 作為業內翹楚的澳大利亞醫藥研發外包公司—— Avance Clinical公司，今天詳細介紹了其亞太生物技術客戶選擇澳大利亞進行早期臨床試驗的主要原因。







Avance Clinical公司是澳大利亞醫藥研發方面的專家，擁有20多年的早期臨床試驗經驗。



Avance Clinical表示，亞太生物技術公司選擇澳大利亞的其中一個重要原因是:澳大利亞政府在臨床試驗方面提供了超過40%的財政退稅，這是很有吸引力的。



Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen說，這對處於早期臨床階段的生物技術公司來說是很有經濟意義的。



另一個關鍵因素是，在當前COVID-19大流行的環境下，網站可以把重點放在患者的視頻問診或遠程醫療上。作為11億澳元的COVID-19項目套餐的一部分，這兩項措施本週獲得了政府的資助。



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Lungershausen女士說:



“這一額外的資金投入到成熟的高科技醫療環境中，意味著這些網站能夠迅速地投入遠程醫療的工作中，以幫助那些在COVID-19流行期間不想去診所的患者戰勝所面臨的挑戰。 ”



“澳大利亞因其在FDA標準的科學合規性和研究卓越性、醫療保健先進性，以及有機會在臨床試驗競爭較少的環境中接觸患者等方面的優勢而享有盛譽聲譽，這也進一步增強了其作為臨床試驗目的地的優勢。”



“Avance是臨床試驗以及針對COVID-19的臨床試驗的首選醫藥研發外包公司。”



選擇澳大利亞的主要原因如下:

1、政府發放研發經費，意味著可享受超過40%的臨床試驗經費返利。

2、遠程醫療在COVID-19大流行期間的樞紐作用——快速和連續性。

3、網上問診（SIV）和研究的啟動在 5 — 6週得以實現。

4、臨床試驗不需要IND申報。

5、一期臨床試驗不要求使用完整的GMP材料。

6、建立了具有世界一流的研究人員和場所的臨床試驗環境。

7、建立健康的受試者數據庫和專業的患者群體庫。

8、整個澳大利亞一期設施分為5個獨立部分，其中包括以醫院為基礎的重症監護室。

9、擁有世界一流的基礎設施和專業的臨床試驗室的大型醫院，其在FDA合規研究方面有著長期的跟踪記錄

10、季節性研究:北半球的讚助商可以利用澳大利亞的反流感和季節性過敏進行全年的研究



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關於 Avance Clinical

Avance Clinical擁有20多年的從業經驗，目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識，促進高質量的藥物開發，以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊，致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張，這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。



Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務，包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。其他好處還包括:



- 在澳大利亞各地使用獨立的一期設施，包括醫院內部設立的重症護理中心

- 致力於臨床研究的專業研究人員

- 擁有世界級基礎設施和專門臨床試驗中心的大型醫院

- 縮短臨床試驗的啟動時間



媒體聯絡:

media@avanceCRO.com

Chris Thompson



Apr 3, 2020, 13:00 HKT/SGT

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