美國照明集團研發紫外線LED燈炮，幫助阻止像COVID-19一樣的病毒病原體的肆虐



EASTLAKE, OH, 2020年4月3日 - (亞太商訊) - 美國照明集團（場外交易市場代碼：USLG）今天宣布，其正在研發一種新型紫外線 LED燈炮。這款長4英尺的商用燈泡，即插即用，可代替傳統的熒光燈來幫助對抗像COVID-19一樣的病毒病原體。這款燈利用紫外線技術對錶面進行消毒。美國照明集團首席執行官Paul Spivak目前已持有美國專利商標局頒發的兩項專利，分別是專利號為6828576和專利號為7229467的紫外線LED燈投影方法以及採用了紫外線和LED照明技術的設備。



“很高興地宣布，我們已經設計出最新的、長4英尺的、即插即用的商用可替換燈泡，其採用了我們的紫外線LED照明技術。如今，美國照明集團製造的商用LED燈泡，在現有的LED燈的基礎上增加我們獲專利權的紫外線LED燈泡，這將使公司的產品領先行業數年，”美國照明集團首席執行官Paul Spivak說。 “這些紫外線LED燈泡有可能在醫院、超市、學校、機場、醫療實驗室、老年人護理中心、消防站和警察局等關鍵地區對病毒病原體進行消殺。預計，我們的新型紫外線LED燈泡的研發將為公司帶來巨大的發展潛力。”



科學研究表明，紫外線可以消殺病原體，如流感和超級細菌。紫外線 LED 照明技術將有效地助力病毒病原體的消殺，為患者、客戶、工作人員及家人提供一定程度的保護，阻止感染的擴散。採用了紫外線照明技術的其他應用還包括維生素D的生成，這是一種許多人缺乏的基本維生素。美國照明集團的紫外線 LED 照明產品也可用於學校、政府大樓、辦公樓和酒店。科學研究證實，殺菌紫外線照明產品在殺滅病原體方面頗有成效。



關於美國照明集團公司

美國照明集團（場外交易市場代碼：USLG）及其全資子公司Intellitronix Corporation是領先的電子製造商。公司憑藉專有人工智能技術、LED照明、定制設計的LED產品、微處理器控制的LED儀器、帶有私人標籤的定制電子產品、汽車製造、RV和船舶電子產品，推動業務不斷擴大增長。該公司在俄亥俄州克利夫蘭市設有製造和研發機構，並建起了國際銷售分銷網絡 www.uslightinggroup.com。



前瞻性陳述

除歷史事實陳述外，本新聞稿所載聲明均屬前瞻性陳述，依據的是1933年《證券法》第27條a款和1934年《證券交易法》第21條e款的安全港規定。前瞻性陳述通常（但不總是）可通過以下詞語識別：認為、期望、預期、打算、估計等類似表達，或者本質是指未來事件的其他表述。雖然公司認為這些前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但它不能保證這些預期將被證明是正確的。實際結果可能與這些聲明所表明的結果大相徑庭。



聯繫人:

US Lighting Group

34099 Melinz Pkway, Unit E

Eastlake, OH 44095 USA

T: +1 216.896.7000 ext. 207

shareholder-relations@uslightinggroup.com



資料來源: 美國照明集團



Apr 3, 2020, 12:30 HKT/SGT

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