Friday, 3 April 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs公司任命生物製藥公司負責人Caroline Popper博士任董事會主席，以期推動亞太地區生物分析服務業務增長

澳大利亞阿德萊德, 2020年4月3日 - (亞太商訊) - 屢獲殊榮的澳大利亞生物分析實驗室Agilex Biolabs今天宣布，已任命來自美國的臨床醫學學士、公共衛生碩士Caroline Popper博士，擔任董事會主席一職。這是該公司亞太地區臨床試驗生物分析增長計劃的一部分。



Caroline Popper博士



Agilex Biolabs超過38%的客戶是來自亞太地區的生物技術公司，其中又以中國和韓國兩地為主。 Agilex Biolabs已經過美國食品和藥物管理局(FDA)的認證，再加上澳大利亞政府可以返還超過40%的臨床試驗費用，這一點深深吸引著亞太地區的客戶。



Agilex Biolabs專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。 Agilex Biolabs是該地區唯一經過FDA認證的該類實驗室，它位於南澳大利亞州阿德萊德市的一個科學和生物技術專家中心。



Popper博士於2019年7月首次被任命為Agilex Biolabs董事會成員。



"我們非常高興Popper博士接受了董事會主席一職，我們期待著在她的指導下公司能夠再攀增長高峰。" Agilex Biolabs首席執行官Jason Valentine表示。



"Caroline Popper博士是一名醫學博士、病理學家、健康經濟學家、醫學顧問，同時她也是一位經驗豐富的公司董事，在醫療保健、醫療設備和藥物研發領域擁有20多年的實踐經驗。她曾先後在財富500強企業和初創企業(其中就包括美國BD公司、生物梅里埃公司和MDS醫藥服務公司)中負責過診斷、設備和藥物研發業務，涉獵十分廣泛。"



"我的臨床經驗使我能夠幫助解讀相關的市場力量，制定戰略，並在全球快速變化和頗具挑戰性的衛生保健領域促進公司夥伴關係的蓬勃發展。" Popper博士表示。



"Agilex Biolabs是製藥服務領域的領頭羊，我期待著承擔這一重要角色，推動公司下一階段的業務增長，並提升其在至關重要的亞太地區的地位。"



"由科學家和專業博士組成的Aglilex Biolabs團隊非常出色，能夠為在澳大利亞、亞洲、美國和歐盟進行臨床試驗的生物製藥公司客戶快速提供生物分析"



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale，Gurolab，Luminex)以及流式細胞儀(BD FACSymphony A3分選儀，20色細胞分析儀)專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括:

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗(全血或外周單個核細胞(PBMC)刺激試驗)和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析(例如:抗體​​依賴的細胞介導的細胞毒性作用(ADCC))



首席執行官Jason Valentine說:



"我們經過FDA認證的設備擁有超過65名專門的實驗室工作人員，並且每年為80多項臨床試驗提供支持。 今年，我們將分析來自美國、歐洲和亞太地區的6萬多個製藥/生物技術樣本。"



"專業的知識、技術創新再加上20年的從業記錄，迄今為止我們已經為全球數百項臨床前和臨床試驗提供了支持。"



"我們世界級的生物分析設備獲得了NATA(澳大利亞政府良好實驗室規範合規監測機構)良好實驗室規範(OECD GLP)認證和ISO 17025全球認證。"



點擊此處了解更多關於Agilex Biolabs的信息(視頻): https://youtu.be/3lyodiqqM_k



通訊方式

亞洲: +61 8 83028777

美國: +1 800 247 1909 https://www.agilexbiolabs.com/contact-us/



關於Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/

Agilex Biolabs成立於20世紀80年代，最初是由一群為澳大利亞本地製藥行業提供臨床試驗和生物分析服務的學術科學家發起的，現在已經發展成為一家從事早期臨床試驗的全球性企業。在我們進行小分子和大分子的受控生物分析的20年間，我們已經在全球各地推動進行了數百項臨床前和臨床試驗。如今，我們的客戶包括許多來自亞洲、歐洲和美國的一流製藥和生物技術公司。



Agilex Biolabs有四個推動業績的核心價值:

- 科學卓越和技術創新

- 以客戶為中心

- 數據完整性和質量保證

- 時效性/速度



請訪問端點了解更多信息 https://tinyurl.com/uqmkzcu



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澳大利亞: +61 2 8218 2144

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Apr 3, 2020, 11:00 HKT/SGT

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