Thursday, 2 April 2020, 19:23 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行:戰略合作夥伴關係深厚 國企「加持」蓄勢待發

香港, 2020年4月2日 - (亞太商訊) - 2019年,國內外風險挑戰明顯上升,經濟下行壓力持續加大。面對複雜嚴峻的經濟形勢,趨嚴趨緊的監管態勢,以及中小銀行加速信用分層、經營分化的巨大壓力,哈爾濱銀行積極應對,鞏固銀政關係,全面深化和拓展戰略合作夥伴關係,發揮特色金融優勢,夯實了企業穩健經營、可持續發展的基礎。根據哈爾濱銀行披露的業績報告,該行2019年營收151.24億元,同比增長5.6%;營業利潤和淨利潤分別為47.91億元、36.35億元。在獲得黑龍江省國企股東加持後,哈爾濱銀行有望在資本市場大展拳腳。



3月31日上午,哈爾濱銀行在總部大厦綫上舉行2019年度業績發布會。圖爲哈爾濱銀行黨委書記、董事長郭志文(中),行長呂天君(右二),副董事長兼董事會秘書孫飛霞(左二),行長助理楊大治(右一),首席風險官龔鐵敏(左一)出席業績發布會。



加強鞏固銀政關係 地方國企成為主要股東



2019年11月15日,哈爾濱銀行在港發布公告稱,哈爾濱經濟開發投資公司和黑龍江省金融控股集團有限公司兩家地方國資股東受讓哈爾濱銀行6家內資股股東合計28.49%的股份,總價達到149.79億元。兩大國資加入,成為主要股東,股權結構更加清晰。强大的加持效應有助于哈爾濱銀行未來持續補充資本,提升服務實體經濟能力,有望在資本市場一展拳腳。



過去一年,哈爾濱銀行的銀政合作更加鞏固。不斷深化與哈爾濱新區全面戰略合作關係,與經開區簽署戰略合作協議,與黑龍江省新産業投資集團等5大省內產業集團簽署了戰略合作協議。與此同時,哈爾濱銀行廣泛開展對外合作,旗下的哈銀消金成功引入百度旗下度小滿科技戰略投資,資本實力居于行業前列,幷獲批國家高新技術企業,與京東、360等10餘家平臺建立了良好合作關係。哈銀租賃打通國內外一流農機廠商資源,與美國凱斯紐荷蘭、德國克拉斯、日本久保田等國際知名品牌以及東方紅、沃得等國內一流品牌開展合作,農機業務拓展速度顯著加快。



金融科技建設提速 特色業務市場地位持續鞏固



隨著國內金融供給側結構性改革的推進,金融科技已成為重塑銀行業的重要力量。哈爾濱銀行緊隨大勢,加快金融科技建設。續推進兩地三中心容灾體系建設,重要信息系統應用級灾備覆蓋率提高3倍,重點完成核心系統、二代支付系統同城容灾切換和應急演練,達到監管機構對城商行業務連續性的最高要求。該行亦注重提升自主研發水平,在支付領域、風險監測領域取得突破性進展,其中「智能支付平臺」榮獲「金融科技開發創新貢獻獎」。



基于金融科技的强力支撑,過去一年,哈爾濱銀行特色業務在支持區域經濟發展中亦有突出表現,市場地位得以持續鞏固。其中零售信貸業務占比持續提升,顯著高于城商行平均水平;在黑龍江省占據重要地位的惠農金融智能化領域,取得重要突破,成爲省內爲數不多可供全綫上農貸産品的機構,助推黑龍江乃至東北縣域經濟發展和農村金融市場繁榮,爲鄉村全面振興帶來强有力支持;對俄金融特色品牌影響力愈加强大,在盧布現鈔兌換、現鈔跨境調運和跨境同業借款等方面繼續領先同業;跨境電商金融服務平臺全渠道交易結算量市場份額躋身前三;哈爾濱銀行發起設立的中俄金融聯盟亦受到兩國官方高度認可。



在全球經濟增速放緩、國內經濟下行壓力加大及新冠疫情的衝擊下,整個銀行業都面臨著嚴峻的考驗。哈爾濱銀行擁有鞏固的銀政關係和深厚的戰略合作夥伴關係,在金融科技的加持下,該行有望於逆週期維持良好的發展勢頭。







Apr 2, 2020, 19:23 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network